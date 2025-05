Mala semana sanitaria

No ha sido esta una buena semana para los responsables de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Por un lado se ha conocido que este verano cerrarán todos los quirófanos del hospital de San Carlos, en San Fernando para acometer unas obras, lo que ha originado un rechazo generalizado. Para colmo, la consejera del ramo estuvo una vez más en Cádiz pero no desveló avance alguno del proyecto del nuevo hospital. Y no sólo eso, porque ni siquiera ratificó una posible fecha de inicio del nuevo centro de salud del Mentidero, en la capital gaditana.