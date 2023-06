No hace falta repetir la escena famosa de La vida de Bryan sobre qué han hecho los romanos, simplemente constatar el hecho de que para muchos españoles haga lo que haga el Gobierno de España, todo está mal. Es cierto que los acuerdos con Esquerra y con Bildu más las tonterías de Podemos son suficientes . El PP ha puesto en circulación lo del sanchismo como antes puso lo del felipismo y después lo de la ceja. Siempre ha ocurrido cuando ha gobernado el PSOE. Ahora parece que el antisanchismo ha sido una ola que ha barrido a muchos alcaldes socialistas que no han podido aguantar porque o su gestión era mediocre o pensaron que nadie les podía hacer sombra, así se han visto en la Venta del Nabo Elena Amaya, Víctor Mora, Mamen Sánchez y tantos otros. En la ciudad de Cádiz a la ola antisanchista se le ha añadido la ola antikichista, que no supieron ver los de Adelante, convencidos de que habían hecho una gestión maravillosa, si hacían autocrítica solo mencionaban los seis años que necesitaron para el nuevo contrato de limpieza.

Puede ser que con el agua sucia hayamos tirado al niño por el sumidero, o puede que quienes pensaban que Kichi lo ha hecho mal tenían razón. Lo cierto es que algunos lo vimos venir, ya sé que jode mucho el “te lo dije” pero yo lo advertí desde el principio, cuando un grupo de extravagantes se hicieron con el poder a lomos de camisetas con mensajes, banderas con mensaje, pancartas en el balcón del Ayuntamiento “refugees wellcome” mientras gestionaban con displicencia y, en muchos casos, con indolencia.

Se instaló en la ciudad lo de “kichiflojo” que popularizó Juancho Ortiz, quizás obra del muñidor Chano. Como en todo estereotipo, había algo de verdad y algo de mentira, pero la idea triunfó, unida a la falta de transparencia y el trato continuo de favor a organizaciones y personas afines al poder municipal de Adelante. Es cierto que ese sectarismo no lo han inventado los de Adelante, pero ellos venían subidos a la superioridad moral en la que creían estar instalados.

El minuto 93 es fatídico , sobre todo cuando te has creído que todo va a irte bien, si viene un maremoto da igual donde te refugies o a quién pongas al frente de una lista. Antisanchismo y antikichismo han servido para la llegada de Bruno, sin que sepamos a ciencia cierta cuál es el proyecto del PP para la ciudad. Bruno repite diálogo y trabajo, será la antítesis de soberbia e indolencia. Ya si se pretende una ciudad turística o se defiende la industria, si queremos una movilidad sostenible o vamos a potenciar el uso del vehículo privado queda para más adelante. En contra de lo que afirmaban los asesores de Bill Clinton, la ideología ha pesado más que la economía.