Me lo dice con mucha convicción: está hecho, la coalición está cerrada y no se va a abrir. No entra en detalles, ni baraja el batiburrillo de siglas y partidos pequeños y más pequeños todavía: Teruel, Cantabria, los gallegos y canarios… Se guarda la opinión sobre "los catalanes" (la batalla por el lenguaje hace tiempo que se perdió: los catalanes son los independentistas catalanes, los unionistas son otra cosa pero no catalanes según el discurso dominante), que al final no se sabe qué harán o se sabe perfectamente, una liturgia otra, como el abrazo de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez y viceversa, ya pueden sacar hemerotecas y más hemerotecas, da igual, me lo ha dicho convencido, que esto está hecho. Y que además "no pasa nada", Unidas Podemos es un modo de socialdemocracia radical y constitucional, "no como Vox, que quiere cambiar el sistema autonómico, cambiar la Constitución del 78". Silencio, no se admite ni la más mínima protesta. ¿Nos hemos ido a los lados? ¿Culpables? ¿Por el centro se roba más? Me quedo mirándolo, es un buen hombre, una persona decente, por eso me habla con libertad y me dice lo que realmente piensa, que está hecho, viene una coalición de Unidas Podemos con Pedro Sánchez y el talonario de cheques, inevitable. "¿Tú qué quieres? ¿Un hospital? Lo tendrás". "Me parece que quisieras un tren, ¿verdad? Cuenta con ello". ¿Así funciona esto? Al parecer, sí. Como la contraparte, ¿subir los impuestos a los ricos? Vía libre. ¿A los menos ricos? Vía libre. Harán bueno a Montoro, que nos sacó el tuétano. ¿Poner un tope a los alquileres? No metas mucho ruido pero adelante. Y en general todo así, nos vamos a la izquierda porque algunos piensan que la izquierda es esto, más impuestos, controles e ideología. Como lo de la Educación Concertada, que muchas familias vivan en un ¡ay! Y lo que haya de venir. Con el caceroleo indepe y el pulso infinito al… Estao.

Pero por sus pasos, el Rey ha vuelto de Cuba y ahora empezará a recibir a todos los que quieran ir, los escuchará y designará candidato a Pedro Sánchez, otra vez. Previsiblemente. Entonces empezarán a actuar las mayorías y los cheques regalo de esta Españacorteinglés. Hasta ese momento, los poderes fácticos, el IBEX 35 y algunos influencers se desgañitarán anunciándonos las siete plagas, porque no se creen lo que me dices, que Unidas Podemos es socialdemócrata, eso sí, radicales, como casi todo lo que se está despachando últimamente en el abanico español.

Está hecho me dijo. No desde un perfil profético, desde una convicción, una interpretación del deseo de los españoles en las urna. ¿Tú qué crees?