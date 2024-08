‘Gypsy’ en Málaga

Se pusieron a la venta las entradas para Gypsy, el nuevo musical que Antonio Banderas estrenará en Málaga el 25 de octubre. Ningún actor ha hecho por su ciudad lo que Banderas ha hecho y hace por Málaga como si fuera uno de esos indianos que, tras hacer fortuna en las Américas, regresa a su pueblo para compartir con sus paisanos su riqueza y engrandecerlo. “El teatro ha sido y es mi mejor escenario –escribe en la bienvenida a su teatro Soho Caixabank–. La interpretación más pura, más cercana y más emocionante siempre se vive sobre las tablas. Mi época profesional más feliz ha estado ligada al teatro, y sueño con tener uno desde los años 70. Y qué mejor escenario que Málaga, mi ciudad, para hacer realidad el sueño de mi vida”.

No viene de ahora la relación de Banderas con el musical. Pisó por primera vez un escenario allá por 1975 interpretando en play back a San Pedro en Jesucristo Superstar. Veintiún años después interpretó otro musical de Lloyd Weber, Evita, pero esta vez en una superproducción y con Madonna. Y en 2003 triunfó en el corazón mundial del musical, Broadway, interpretando con la gran Chita Rivera Nine, versión musical de Fellini otto e mezzo.

Gypsy, que gracias a Banderas –productor y director– podremos disfrutar en Málaga interpretada por Marta Ribera, Lydia Fairén y Laia Prats, es uno de los grandes musicales de la historia. El libreto y las letras son de Arthur Laurents y Stephen Sondheim, la coreografía es de Jerome Robbins –los tres coautores junto a Bernstein de West Side Story– y la música es de Jule Styne (si quieren también credenciales, autor de Los caballeros las prefieren rubias o Funny Girl).

Trata de la vida de la stripper y estrella del burlesque Gypsy Rose Lee y su relación con Rose, una posesiva madre de artista. Contiene números que son clásicos: Some People, Small World, Everything’s Coming Up Roses o el espectacular Rose’s Turn que la cierra. La estrenaron en 1959 Ethel Merman, Sandra Church y Jack Klugman, alcanzando 702 representaciones. Tres años después fue llevada al cine con Rosalind Russell, Nathalie Wood y Karl Malden. En 1993 Bette Midler interpretó una versión televisiva. Tuve la suerte de verla en 1973 en Londres con la gran Angela Lansbury como Rose. No se pierdan esta obra maestra que disfrutaremos en este trozo de Broadway o del West End que Banderas ha traído a Málaga.