Tengo una querencia incurable por las causas perdidas. Si me descuido, puede inducirme incluso a un chaqueterismo inverso. Hoy lo que me gustaría es ser asesor del PP. No me olvido de que el PP ha ganado con holgura las elecciones en Aragón, como las ganó en Extremadura, pero ustedes ya me entienden. Convocar elecciones en el mejor momento y para desembarazarte de la presión de Vox y encontrarte con que pierdes votos y diputados y Vox los duplica no es muy alentador.

La prueba evidente de que ellos mismos no lo tienen claro son Los Meconios y la estrella invitada Vito Quiles. Tras una campaña muy agresiva contra el populismo de Vox, la cerraron llamando a figuras mediáticas del populismo más rampante. La confusión quedaba clarísima.

Esa confusión va a dar a un jardín de senderos que se bifurcan. Por un lado, está la gran coalición: unirse al PSOE para formar, como tienen montado en Europa, un bloque a favor de Agenda 2030, de la inmigración y de todo lo progresista. Por otro lado: la gran colisión, que es pactar con Vox. Los números lo cantan: no queda otra.

Los famosos tertulianos hablan sin tapujos de la necesidad de la gran coalición (en forma de gran abstención). Han dejado de tomarse a chufla a Vox. Para parar un cambio que es tendencia en todo occidente les hacen falta ya los dos partidos clásicos. El problema de la gran coalición es que es posible en Alemania o en Portugal, pero aquí la izquierda ha demonizado tan sistemáticamente a la derecha que el electorado del PSOE jamás perdonaría que su partido hiciese presidente a Feijóo o a Díaz Ayuso.

Pactar con Vox tampoco es sencillo. Tienen que torcer el brazo de sus homólogos populares europeos, tan hechos al contubernio con los socialistas. Con todo, si en el PP me admitiesen un consejo, les incitaría a la gran colisión con Ursula von der Leyen, y al pacto a las claras con Vox, aprovechando que ellos todavía son el partido mayoritario de la derecha española. Muy pronto será muy tarde.

“Claro –pensarán ellos– esto nos lo aconsejas desde tu conservadurismo a machamartillo, para favorecer a Vox”. En absoluto, partidistamente a Vox le renta que el PP pacte con el PSOE o siga dando bandazos –una de cal, otra de Meconios–. Pero a lo mejor eso no lo ven, porque los dioses fuertes ciegan –dicen– a los que quieren perder.