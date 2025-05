El Gran Apagón en la provincia

Todavía se está hablando del Gran Apagón del lunes pasado. Y hay cuestiones que no se han aclarado y que dejaron perplejas a muchas personas en la provincia de Cádiz. Por ejemplo, las diferencias a la hora de recibir la electricidad, con varias horas de tardanza según los municipios. Incluso en la Bahía de Cádiz resultó extraño el horario tan anómalo. ¿Respondió a criterios técnicos y estratégicos, o se debió al azar, o incluso a la calidad de las infraestructuras? Lo cierto es que, entre Jerez y Puerto Real, las que salieron mejor tratadas, y San Fernando, la peor parada, hubo más de 10 horas de diferencia, lo que resulta raro.

Ya se ha explicado que Andalucía fue una de las primeras comunidades en ser atendidas, gracias a las conexiones eléctricas que se hicieron con Marruecos. Para algo tenía que beneficiar ser la puerta de entrada de África. Estamos en un lugar estratégico. Pero si la luz venía de Marruecos, no se entiende que llegara antes a Sevilla capital que a gran parte de la provincia de Cádiz. Ni que Tarifa, que está enfrente de Marruecos, no recibiera electricidad hasta la mañana del martes. Por lo que es razonable entender que influyeron otras causas, no explicadas a la población, a la que no se ha informado debidamente de lo sucedido.

En algunas zonas de Jerez y Puerto Real se había recuperado el suministro eléctrico en torno a las 17:00 horas del lunes, por lo que permaneció cortado algo más de cuatro horas. No en todos los barrios y núcleos urbanos de esos municipios. Por ejemplo, al Río San Pedro llegó de madrugada. En El Puerto de Santa María tuvieron electricidad en torno a las 19:00 horas, pero a Valdelagrana llegó ocho horas después. Y en Cádiz capital se restableció el servicio en torno a las 21:00 horas. Por ello, extraña que en San Fernando hubiera barrios a oscuras casi hasta el amanecer. O que Ubrique tuviera electricidad 15 horas antes que Alcalá del Valle. En Arcos y otros municipios de la Sierra estuvieron toda la noche sin luz

Se supone que todo eso pasaba porque el abastecimiento debía ser escalonado, a medida que aumentara la capacidad de la red. Es lógico y normal, dentro de la anormalidad de este apagón, sin precedentes. No obstante, ¿por qué esos desfases de varias horas en la provincia de Cádiz? ¿Y por qué unos municipios resultaron favorecidos en comparación con otros? ¿Era casualidad? ¿O qué factores influyen para que esa aparente casualidad no lo sea?

En este caos, lo mejor fue el comportamiento de la gente. Este país no se merece un Gobierno tan inútil.