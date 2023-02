La gente en Cádiz es muy exigente. La gente en Cádiz nunca está contenta. La gente en Cádiz siempre protesta por algo y le pone un pero a todo. La gente en Cádiz es la leche. Eso se suele decir, y puede que sea verdad, yo no lo sé. Han visto lo que ha ocurrido con el Cádiz. El sábado pasado le organizaron una protesta a Manuel Vizcaíno, al que no se le perdona que haya nacido en Sevilla. Si hubiera nacido en África sería racismo y xenofobia, y esto lo digo porque en 2017 encarnó a Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz. Pues bien, después de la protesta, resultó que el Cádiz le ganó al Mallorca. Aunque con los resultados sigue en zona de descenso, depende de sí mismo, y está al rebufo de otros siete equipos que pelean por no bajar. Después de la protesta, Manolo se puso a fichar como si estuviera loco.

De modo que el Cádiz CF ha sido el club de la Liga Smartbank que más ha fichado en invierno. Siete futbolistas. Uno, Raúl Parra, era un cedido que ha vuelto, y también han fichado a Youba Diarrá, Roger Martí, Gonzalo Escalante, y el último día, de una tacada, a Jorge Meré, Sergi Guardiola y Chris Ramos. A algunos de esos los intentaron fichar en verano, y no fue posible, hasta que llegó enero con las rebajas. Hay que decir que los clubes que más fichan son los más malos, porque el Barcelona, el Real Madrid y la Real Sociedad, que son los tres primeros, no han fichado a nadie. Entre otras cuestiones, porque todos los buenos se van a Inglaterra, que es donde más pagan. Para que digan que el Brexit es una ruina.

Este artículo no es de fútbol, sino de Opinión. Me reservo mi opinión sobre lo que está haciendo el Cádiz y los fichajes de invierno. Sólo quiero llamar la atención sobre una singularidad: el Cádiz ha fichado a un gaditano. Se llama Chris Ramos. Que el Cádiz fiche a un gaditano, en estos tiempos, es una rareza. El destino del gaditano es emigrar, y dar el pase del gol para que pierda el Cádiz, como pasó con Suso en Sevilla, que centró para que Iván Alejo metiera la pata con la mano.

Este Chris Ramos era de la cantera del Cádiz y emigró, como tantos jóvenes gaditanos. Estaba en Lugo, como pudo estar en Indonesia, Canadá o Australia, como Lola Cazalilla, que se fue por ahí. Kichi nació en Rotterdam. Bruno nació en Jerez. Algunos gaditanos vuelven; pero no cuando le sale de los co…razones, sino cuando encuentran un trabajo decente y bien pagado. A eso se denomina "atraer el talento", aunque unos son más talentosos que otros para las startups. A ver si cunde el ejemplo y vuelven más gaditanos. ¿No prometieron eso?