La desaparición de la Bahía

Las políticas populistas y cortas de miras que se siguen en materia de vivienda se centran en lo local, cuando la solución está en la Bahía. No voy a insistir en algo que José Ignacio García le dijo a Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía y que ha tenido fiel reflejo en la promoción de Los Chinchorros: al subir el precio de la vivienda de VPO impide a quienes necesitan de promociones públicas el acceso a un piso, excluyen a la clase media trabajadora que no puede pagar 70.000 euros de entrada y un precio global de 300.000 para disponer de una vivienda. Ha desaparecido del debate la Bahía, en Cádiz el Ayuntamiento pone parches: locales comerciales y oficinas para viviendas, fin de los pisos turísticos, medidas pequeñas que no solucionan un problema que requiere la actuación conjunta del Gobierno, la Junta y los ayuntamientos. Ya nadie habla de la Bahía, quizás porque, como decía Jean Claude Juncker, no da votos. Da lo mismo el municipio al que mires, a la Junta, a la Diputación, nadie habla de la Bahía. Ha desaparecido del debate público cuando se trata del único ámbito donde poder plantear soluciones a medio y largo plazo a este problema, quizás porque, como dijo Keynes, a largo plazo todos calvos. Está muy bien la idea de las 800 viviendas de Navalips, una parte de promoción pública y otra privada, más equipamientos, así se evitan guetos. Quizás me parece un poco corto lo anunciado por la Junta en el suelo de la antigua Institución. Mil viviendas entre ambos proyectos cuando hay 6.000 demandantes de VPO en el Ayuntamiento significa que con estos proyectos y medidas no se resolverá el problema de la vivienda por la sencilla razón de que no hay suelo. Podrán ponerse torres inmensas pero al final no se resolverá nada. Comprendo que pensar en la Bahía se ha convertido en una entelequia, quiero pensar que los dirigentes políticos saben que es la solución, pero como eso no da votos y no soluciona de manera inmediata ningún problema, para qué meterse en líos. Ni que decir tiene que afrontar la vivienda en la escala de la Bahía requiere de manera paralela una mejora del transporte público, la extensión del tranvía y el catamarán, la mejora de la frecuencia de los autobuses y del tren de Cercanías, los aparcamientos disuasorios , coordinación urbanística, creación de un consorcio entre los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, con la Agencia de Vivienda de la Junta... Me malicio que no ocurrirá por la falta de miras de los gobernantes, que en estos tres municipios son de los tres principales partidos, cada uno mira en su término municipal. Y eso que cuando acuciaron los problemas se creó un cementerio y depuradora común. Con estos bueyes aramos.