El clima como problema

Después de un verano que ha sido una larga ola de calor, con los incendios forestales convertidos en auténticas tormentas de fuego muy difíciles de controlar y con una sequía que no se ve desde hace más de tres décadas, hay que ser muy optimista para pensar que España no empieza a tener un problema serio con el clima. Y Andalucía no es una excepción, por más que las temperaturas altas hayan sido siempre una circunstancia a la que hemos tenido que adaptar nuestra vida. De hecho, en el sur de la Península Ibérica hemos heredado una cultura milenaria de utilización de la sombra y el agua que ha conformado nuestra arquitectura y el ritmo vital de nuestras ciudades. El clima fue siempre uno de los grandes atractivos de Andalucía y sobre él se ha cimentado el turismo como su principal industria y su capacidad de ser un lugar agradable para vivir y, por lo tanto, para invertir en los más variados sectores.

Pero todo esto puede terminar si la situación sigue empeorando al ritmo que lo ha hecho durante los últimos años. Lo de este verano es un aviso que no debería caer en saco roto. Y algo empieza a moverse. El nuevo Gobierno de Juanma Moreno ha puesto las políticas medioambientales en lo más alto de sus prioridades con el objetivo de hacer a Andalucía autosuficiente en generación de energías limpias. Es cierto que una comunidad autónoma poco puede hacer ante un fenómeno que es mundial y sobre el que nadie puede asegurar su evolución futura. Pero es bueno que se cree una amplia conciencia social sobre una cuestión con enorme capacidad de influencia sobre nuestra vida cotidiana. Lo ocurrido estas últimas semanas en Sevilla a cuenta de la tala de un árbol centenario que afectaba a una iglesia de Triana es un claro ejemplo, más allá de postureos, de que estos temas tienen cada vez mayor peso social y la repercusión nacional que ha tenido la noticia lo confirma.

En las próximas elecciones municipales, que van a marcar el curso político que ahora se inicia, el medio ambiente va a tener un papel destacado en la campaña y el candidato a alcalde que no lo tenga en cuenta cometerá un error con consecuencias. Si a algo tiene que atender una administración municipal es a la calidad de vida de sus ciudadanos y el clima es un factor esencial. Y además un elemento básico en su estructura económica y social.

Hacerle caso el medio ambiente no va a ser nunca más cuestión exclusiva de pequeños grupos fuertemente concienciados. Todo lo contrario, va a ser un elemento prioritario de la agenda política porque será un problema con consecuencias en todos los ámbitos. Quien no lo quiera entender se estará equivocando.