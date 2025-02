Uno. En nuestro viejo y sufrido país habitan unos tipos que observan el mundo desde la azotea de su autoproclamada superioridad moral, lo que les permite pasarse la realidad por el forro de sus contradicciones con olímpico desdén. Me refiero, por supuesto, a los del cine. Que no son todos, lo sé, pero hace cuarenta años que espero una señal de los discrepantes (honor a los productores y la directora de La infiltrada). Así, Bardem y esposa pueden abanderar la causa de la sanidad pública en España y encabezar las manifestaciones propalestinas y, con total ausencia de sonrojo, cerrar una planta entera de una clínica privada y judía de Los Ángeles para que venga al mundo su primogénito. Porque ellos lo valen.

DOS. Fernando Tejero, el portero más famoso de España, con permiso de Casillas, en una entrevista reciente: “Me cansan esas películas en las que los de izquierdas son los malos y los de derechas, los buenos”. ¿Qué películas ve Tejero? ¿Harka, El santuario no se rinde, Sin novedad en el Alcázar? ¿Se habrá transmutado en su homónimo de tricornio y bigotón? Porque desde hace medio siglo no se ha rodado en España una sola cinta en que el personaje de derechas no sea rancio, marrullero, ignorante, hortera, corrupto, acosador, oportunista, putero, prepotente o desalmado.

TRES. La Academia de Cine, institución benemérita, elaboró “un protocolo para prevenir y combatir cualquier posible caso de agresión y acoso sexual y/o de género” contra las personas asistentes a la entrega de los Premios Goya. La nota informaba de la presencia en la gala de un equipo especializado que garantizaba a las eventuales víctimas “atención psico-social, asesoramiento jurídico de urgencia y acompañamiento a los servicios sanitarios de la zona en caso de situaciones graves o que requieran de una actuación inmediata”. Entre vermut y Vermut, alimentaba la sospecha y animaba a la delación. Psicólogos, abogados y médicos de urgencias: en vez de una gala de cine, parece un accidente aéreo.

CUATRO. Luis Tosar: “Trump es un individuo al que le parece buena idea arrasar Gaza, venderla y hacer un resort”. Sí, es de locos. Lástima que el actor gallego declarase en cierta ocasión que, de haber sido vasco, habría apoyado a ETA, una organización terrorista a la que le pareció buena idea asesinar disidentes y convertir una región de la España democrática en un gulag con txapela.

CINCO. La ceremonia de la reivindicación del derecho a la vivienda, patrocinada por Airbnb. Los del cine son así.