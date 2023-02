La presentación en San Fernando de "Somos de Churros", el evento convocado en esta ciudad para reivindicar las churrerías y los churros, uno de los desayunos más caracterÍsticos de nuestra cultura gastronómica, sirvió también para que se encontraran los profesionales más veteranos de esta ciudad en este arte de la masa frita.

En este encuentro y en la conversación que mantuvieron entre ellos, todos expresaron su preocupación por las dificultades que tienen para encontrar a personas que sepan elaborar este producto. Señalan que es muy difícil encontrar a alguien que sepa elaborar las masas, un aspecto especialmente complejo si no se tiene experiencia.

Estos profesionales resaltan que existe un importante riesgo de que se pierda esta profesión si no se toman medidas para formar a personas que realicen esta labor. No es algo que digan solo los churreros de San Fernando, sino que es algo que he escuchado en muchas personas que se dedican al mundo de los desayunos y las meriendas.

La propuesta de este colectivo es que se pongan en marcha sitios donde se puedan formar a futuros profesionales. Están seguros de que encontrarían trabajo porque hay una demanda importante en el sector.

Ahora que estamos continuamente preocupados por la falta de puestos de trabajo y por la desaparición de algunos trabajos porque no harán falta en el futuro, podría ser interesante hacer caso a estas personas y formar a jóvenes que puedan dedicarse a esto.

Conservar estas profesiones, que están en vigor (si los desayunos con aguacate no terminan con todo) me parece un objetivo más que interesante y de interés público. La cultura también está en estas cosas de la alimentación. Igual que tratamos de conservar a ebanistas, personas que sepan tratar el mármol o a pintores de brocha fina, también sería itneresante formar a personas para que no se pierdan estos rasgos característicos de nuestra cultura.

Hay aspectos de la cultura gastronómica que necesitan profesionales que "refresquen" los obradores. Una de estas profesiones sería la de churrero, pero lo mismo ocurre con los panaderos o en los obradores de pastelería que tienen también este mismo problema. Sería bueno escucharles y poner los medios para solucionar esta falta de personal.