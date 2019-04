La cara de satisfacción de un repartidor de alegrías

Es la cara de la satisfacción. Y no es para menos. Juan Carlos Román, vendedor de la ONCE en Sanlúcar, se convirtió ayer en el gran protagonista en esta localidad después de conocerse que en la noche del viernes había repartido en el Barrio Alto más de 9,2 millones de euros en premios. Y su satisfacción aumentaba más cuando aclaraba que la práctica totalidad de los agraciados son "gente humilde y trabajadora" de este barrio de Sanlúcar. Pese a que ayer no le tocaba trabajar, Juan Carlos Román se pasó por su puesto de la calle Jerez, junto a la Iglesia de San Miguel, donde brindó por la suerte con el director de la ONCE en Sanlúcar, Daniel Guerra.