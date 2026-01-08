Baltasar blanco no, Reinas Magas sí

Sobre la imbecilidad de criticar a Juanma Moreno por encarnar a Baltasar caracterizado como negro, importando la polémica blackface americana que se remonta a los artistas de vodevil que se maquillaban como negros exagerando paródicamente su habla y sus gestos, me remito a lo publicado ayer por el compañero Navarro Antolín con un título suficientemente explícito: Hartos de estupideces. Considerarlo “un insulto a los afroandaluces” califica a quien dice semejante idiotez. Allá los americanos con sus cosas. Si la corrección política quiere borrar la historia, el problema es suyo. Que prohíban El nacimiento de una nación, colosal fundamento del cine americano y de Hollywood, porque es un canto al Ku Klux Klan; El cantor de jazz, primera película sonora, porque en ella Al Jolson canta maquillado de negro; y Lo que el viento se llevó, obra maestra y mayor taquillazo de la historia, porque es un canto a los caballeros del sur y su mundo “gone with de wind”. Urge leer o releer Las leyes fundamentales de la estupidez humana de Carlo Maria Cipolla.

Si criticamos a Juanma Moreno por representar a un rey negro siendo blanco, si cada raza solo puede representarse a sí misma, empecemos por cargarnos a Imperio Argentina y Miguel Ligero por interpretar en Morena Clara a los gitanos Trini y Regalito siendo payos (y si hilamos autonómica o nacionalistamente más fino, por hacer de los maños María del Pilar y Perico en Nobleza baturra, siendo ella malagueña-gibraltareña y él madrileño). Y sigamos por toda la historia del teatro, la ópera y el cine, pródigas en atentados racistas tan graves como que el egipcio Sharif hiciera del ruso Zhivago, el mexicano-irlandés Quinn y el inglés Guiness de los árabes Auda (¡hasta con nariz postiza!) y Faisal, la americana Taylor de la egipcia Cleopatra, los blanquísimos Domingo y Olivier de Otelo o el catalán Izaroqui y el sueco von Sydow del judío Jesús. ¡Bórrese todo!

Lo que tiene su gracia es que quienes critican que Moreno se disfrace de negro aplaudan que señoras lo hagan de hombres representando a los Reyes Magos. “Eclosión de Reinas Magas en las cabalgatas de la provincia de Sevilla”, titulábamos. En este caso se ofendería no solo la raza, porque, que yo sepa, no son orientales, también el sexo. ¡Intolerable!