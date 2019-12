Los Derechos Humanos

Será por el asunto catalán o por el cambio del mapa político desde la irrupción en 2015 de nuevos partidos pero en mi vida he oído citar tanto los artículos de nuestra Constitución como en la actualidad. Y yo que me alegro. Que si gracias a los partidos conservadores cualquier ciudadano de a pie conoce el artículo 155 de la Carta Magna, también ha sido tarea de los progresistas poner en el candelero el 47, el 50 o el 35. Sin embargo, y sin perjuicio de que la Constitución del 78 siga siendo reconocida y, ¿por qué no?, estudiada y mejorada por todos los ciudadanos, en estos tiempos de fractura de los grandes consensos sociales quisiera reivindicar la Carta de Derechos Humanos, incompatible con aseveraciones como “primero, los de aquí”, incompatible con el acoso hacia menores extranjeros, incompatible con la xenofobia, con la homofobia... Y que se debe defender cada día y en el entorno cercano. En el germen mismo de la sociedad.