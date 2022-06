Va de órdagos

Abascal lo ha dicho con todas las consecuencias, si de un voto se tratase que dependiese de ellos, o entra Vox en el gobierno de Juanma o que gobierne la izquierda. ¿Se trata de un órdago? Es que casa mal con la ictericia que les entra a los de esta derecha insumisa que gobierne la izquierda en cualquier gobierno de España.

Se trata de dibujar la incertidumbre, condicionar el voto de los ciudadanos. Que no salgan, pues, de la reflexión y las preferencias sino de lo malo o lo peor. La primera puñeta se la hacen a Ciudadanos. Porque condiciona el voto centrado hasta convertirlo en voto útil. O sea, el voto no vaya a ser que… Pero Juanma, el político inalterable, ha devuelto el órdago con la posibilidad de unas nuevas elecciones. O sea, devolviendo a los andaluces lo que finalmente quieran que sea. Porque no parece que la izquierda, perdedora en todas las encuestas, se quiera abstener en todo o en parte para que Vox no se siente en el Consejo de Gobierno de San Telmo. Es de lo que se habla. Nada se dice del tranvía de Jaén ni del nuevo hospital de Cádiz, por ejemplo. O de los impuestos de sucesiones y demás. Bueno, palabras huecas hay muchas. Palabras de compromisos, olvidadizas y pronunciadas por si acaso un día pero no para que tal día empiecen las obras. Y hay una casi unanimidad de las encuestas, que ya mosquea. En las que desaparece, o casi, Ciudadanos y Juanma necesita de Vox para gobernar sin sueño.

O sea, que o vamos a nuevas elecciones o al declive definitivo del PP en el gobierno andaluz, de creer en las siete plagas que nos anuncian si llega Vox al gobierno de Juanma. Porque hay todo un vocerío de redes sociales, tertulias radiofónicas y televisivas y comentarios. "¿Ya tienes el voto decidido?" Se lo he preguntado ayer a mi vecino, con el que me he cruzado en las escaleras. Desde hace mucho, me ha contestado. ¿Y no puedes cambiar antes del domingo? Ni de coña, me ha respondido. Lo cual, ¿puede aplicarse al conjunto de la población que baja las escaleras de España?

Digo que la mayoría abrumadora ya ha votado in mente, lo del domingo es puro trámite. O no. Pertinente será preguntarse sin dentro de España es diferente Andalucía lo es más. En términos de poder territorial, una Andalucía del PP achica espacios a un PSOE que irá a cara de perros a las nuevas generales con los millones de vídeos vistos que muestran y demuestran las mentiras de Pedro Sánchez. Y esta crisis brutal que nos ha fabricado Putin.