Urbanismo en Cádiz y más

No son cosas de la edad, porque llevo casi 20 años escribiendo en estas páginas y desde entonces, siempre me ocurre lo mismo: me armo un pequeño lío con las fechas de publicación de mi colaboración semanal para Diario de Cádiz en las fechas de Navidad. Espero aprenderme de una vez que un sábado en Navidad no se publica este Diario, como en este año lo fue el sábado 25 de diciembre, pero hasta que no lo vi en el periódico del 24 en el que se anunciaba como siempre que "…siguiendo la tradicional costumbre, etc". no rompí el artículo que tenía preparado para enviar.

No es nuestra ciudad una ciudad monumental pero es armónica en sus construcciones y merece la pena conservarlas como están. Por ello parece una medida oportuna la que proyecta la Delegación Municipal de Urbanismo, y nos cuenta en estas páginas José Antonio Hidalgo, que se quiere modificar el PGOU para permitir la instalación de balcones cerrados construidos en PVC y sustituir a los actuales de madera, con el empleo de ese material. Supongo que algunos irreductibles no les parecerá bien el empleo de dicho material, pero los actuales balcones de madera están ubicados en edificios antiguos que permiten la entrada del frio y, sobre todo, el desgaste que le origina la humedad propia del clima de Cádiz.

Ese material ya ha sido empleado con éxito, porque son eficientes, resistentes y más económicos que los de madera. La medida cuenta con la conformidad del Colegio de Arquitectos y basta con una pequeña modificación del Plan de Ordenación. No se romperá la uniformidad de nuestro Casco Histórico, teniendo en cuenta que ahora no sobra la madera, antes tan abundantes. No ha tenido cabida en la modificación la permisividad de las piscinas en estos edificios. No faltan aquí lugares para el baño.

La cabalgata de los reyes de la que tan orgullosa se muestra la concejal Cazalilla ha merecido juicios contradictorios. Desde Madrid, un yerno me había comentado me que era "un mamarracho" muy bien conseguido. Ya es sabido, que los yernos acostumbran a ser destructivos en sus juicios, pero resulta que su criterio coincide con las opiniones críticas, muy críticas, de los lectores de diario de Cádiz. Ahora dice que preparará la Semana Santa con los mismos criterios y esto sí que es de extrema gravedad.

Consuela que el Cádiz F.C. pase a la siguiente eliminatoria copera. Un solo disparo a puerta en el último de los 90 minutos ha bastado para conseguir un gol y pasar a la siguiente. Para qué queríamos más.