Teo, candidata

He estado muy atento al recorrido de la noticia bomba de estos días últimos en los mentideros de San Juan de Dios: El PP va a designar a Teófila Martínez para alcaldesa de Cádiz en 2023. Vi la noticia en internet, con foto de Teo incluida. Uy, uy, me dije. Porque recordaba el argumento mayor de los ideólogos provinciales del PP para que la alcaldesa fuera candidata al Congreso de los Diputados: Tiene mucho tirón por toda la provincia, es de las políticas más conocidas. Nos da más que nos quita. Y otros argumentos de este tenor. Que fue en lo primero que pensé, la doctrina de que la alcaldesa era muy conocida en toda la provincia, mucho más en Cádiz, donde ha ganado por mayoría absoluta cuatro o cinco veces. Contra candidato nuevo de Podemos y lo que decida finalmente el PSOE, que no va a serle fácil, Teófila va a luchar contra los votos que una candidatura independiente hecha con los restos del naufragio de Ciudadanos más los perfiles conocidos y algún personaje de relieve de la sociedad civil. ¿De cuántos votos hablamos? Emilio de la Cruz hace encuestas, igual viene haciendo esta por encargo ¿de Vox? Vox tendrá algo que decir, digo que lo mismo ya ha designado el candidato al que se le pondrá cara de vice alcalde el día de la apertura de las urnas. Cádiz va a ser portada por una elecciones municipales que se van a dar a cara de perro. Vamos, habrá que tener ganas. Por eso he estado esperando el recorrido de esa info de internet sobre Teófila Martínez. Que ha sido ninguno. Vamos, ni desmentido ni mentado. No ha habido respuesta. Entonces, qué, ¿globo sonda, nostalgia de otros tiempos en el que el PP ganaba las elecciones por mayoría absoluta y Eléctrica de Cádiz no sufría quebrantos de millones de euros? ¿Vuelve Jorge Moreno para dirigir la campaña? ¿Bruno García sería el número dos que recibiría en su momento el bastón de mando de la Muy Noble y Constitucional Ciudad de Cádiz? Ya digo, ninguna especulación, gran silencio sobre el asunto, que no ha saltado (que yo sepa) a las páginas de este Diario ni de ningún otro. Ni siquiera en la web ha tenido otras ampliaciones. Hasta el punto que no sé si he sido acometido por alguna alucinación novelística, una Epifanía propia del oficio. No digo, de cualquier manera, que no le pudiera apetecer volver a la guerra a Teófila, debe estar que muerde con algunas cosas de Cádiz, pero en algún lugar de su horizonte debe estar el pre descanso antes del descanso eterno que a todos nos aguarda. Sería un acontecimiento.