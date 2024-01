Es curiosa la mala fama que arrastra el verbo ‘follar’ y cómo su uso sigue estando mal visto, millones de años después de que su práctica se generalizara entre los mamíferos como único método de reproducción y de que el ser humano lo perfeccionara como método placentero y feliz, siempre que se realice con el consentimiento y el respeto entre las partes. Otras palabras han seguido una evolución parecida, como es el caso de ‘comer’ y ‘beber’, que comenzaron siendo actos imprescindibles para la supervivencia y luego alcanzaron categorías sublimes en la gastronomía; sin embargo nadie siente ningún pudor al usarlas. Ni siquiera lo sienten los Abogados Cristianos, que han puesto una denuncia a la concejal de Fiestas de San Fernando porque durante la cabalgata de Reyes Magos una empresa repartió agendas para adultos en las que se usaban expresiones como la primera citada aquí, y otras por el estilo, referidas de manera poco eufemística a la experiencia sexual.

Desde que empecé a saber qué significaban todas esas expresiones ‘malsonantes’, y de eso hace ya bastantes años como pueden suponer, me he preguntado dónde está la maldad de su significado, y por extensión, por qué tratamos de ocultarlas a los niños, siendo así que describe acciones placenteras y no violentas, uno de los grandes regalos que la Naturaleza nos ha dado y que sin embargo durante siglos hemos tratado de ocultar. Yo mismo me siento bastante incómodo con el uso de ciertas expresiones en público, pero que su práctica alcance su mejor versión en la intimidad y privacidad no justifica que su mención deba ser proscrita en presencia de los niños, como si de un mal ejemplo adulto se tratara.

La lideresa del Partido Popular en La Isla también ha protestado y pedido responsabilidades a la delegada municipal, por considerar que la Cabalgata no es “ni el lugar ni el momento” para el reparto de dichas agendas, por ser una ocasión netamente infantil. Tampoco sé por qué las protestas, cuando está el sexo de por medio, aunque sea libre, consentido y respetuoso, vienen siempre del lado de la derecha política. Ya sabemos que hay formas más poéticas e ingeniosas de referirse a prácticas tan saludables y gratificantes, y que socialmente hemos convenido en considerar chabacanos ciertos vocablos, pero llamarse a escándalo por que se hable abiertamente de algo que todo el mundo hace o desea hacer remite a taras socio psicológicas que deberían estar ya superadas, además de a una cierta vocación represiva impropia de sociedades abiertas.