Observo a la derecha española y me viene a la cabeza la imagen del poblado de Astérix. ¿Porque resiste ahora y siempre al invasor de lo políticamente correcto? Bueno, vale, sí, pero, sobre todo, por las garrafales trifulcas que empiezan por una minucia, tipo el género de Ordenalfabétix, y terminan en un pandemonio de porrazos de todos contra todos. Los de Podemos se creerán que son ellos, pero nada irrita más a un tradi que un liberalio, las veleidades revolucionarias no casan con las rebeldías carlistonas, el optimismo conservador pone de pésimo humor a los reaccionarios, etc.

Con la polémica por las medidas provida de Castilla y León estamos viéndolo otra vez, aunque con menos gracia, porque es un tema muy doloroso. Están los que las ven manifiestamente insuficientes, pero que por algo se empieza; los que consideran una traición a la causa sagrada de la vida hacer tan poco; los que califican de torpeza estratégica hacer tanto; los que diagnostican que es un problema de comunicación; a los que cae mal García-Gallardo; los que, si es Vox, no hay eco; los que exigen medidas muy distintas, que enumeran o no: etc.

Todo eso dentro de la empalizada provida. Fuera están los campamentos proabortistas: Pastelalrum, que trae a la memoria a los de las promesas dulces y la procrastinación eterna; Laudanum, campamento en el que deben de servir los magistrados conservadores del Constitucional que se pasaron doce años para no sentenciar sobre el aborto; Petibonum, partidarios del mal menor; y Aquarium, donde ya se mete el resto del pescado. Entrando y saliendo de la empalizada, andará algún Tullius Detritus, sembrador de cizaña.

Estos me importan como lección. ¿No vemos cómo se han puesto todos a muerte contra las medidas de Juan García-Gallardo? Aprendamos de ellos y no nos pisemos la maguera de la lucha por la vida con reticencias y requisitos. Si entre nosotros alguien prefiere llamarlo "asesinato" que lo haga, porque se mata. Si otro, "interrupción voluntaria", vale, porque se interrumpe del todo un embarazo. ¿Que aquel enseña fotos que nos parecen tremendas? Lo son, y tú, si no las ves necesarias, no las enseñes… No hay energía que gastar en criticar al que milita a favor de la vida. Que uno argumenta con la urgencia demográfica, otro con la dignidad humana, otro con el derecho positivo, otro con Bobbio, otro con la ley divina… todo suma. No dividamos en esto, que es muy serio.