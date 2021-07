Patria o 'matria', papada o 'mamada'

Quién no ha leído o escuchado la frase del Canciller alemán Otto von Bismarck: "España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido?"

No se si el destacado supernumerario del Opus Dei y exministro, Fernández Díaz, se refería al presidente Sánchez cuando nos regaló unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que el mismo Papa Benedicto XVI le dijo que "el diablo quería destruir España".

'Pedro I el Cruel', como le apodó Felipe González, parece ser que se afana por conseguirlo. Se ha empeñado en pasar a la historia por ser el peor presidente que ha tenido el Reino de España. Pocos son los que se acuerdan ya de ZP y de los de la ceja. Ha sido capaz de todo con tal de afianzarse en el poder, incluso de poner en riesgo la unidad de España. Ya nos avisó la presidenta madrileña tras su recepción a principios de este mes en el Palacio de la Moncloa. Díaz Ayuso acusó sin tapujos a Sánchez de romper el orden constitucional: "Sus intereses y los de España son distintos". ¡Y es no le falta razón! A la larga lista de altanería, barrabasadas, despropósitos y traiciones, además de deudas, hay que añadirle las presiones al más puro estilo Corleone. Presiones que se han estado llevando a cabo los últimos meses desde el Ejecutivo para frenar la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento acordado durante el primer estado de alarma por la pandemia de la covid-19.

El propio Sánchez llegó a presionar personalmente al presidente del Constitucional para frenar dicha sentencia. Esta semana ha intentado rebajar el mazazo a su estado de alarma diciendo que dicha sentencia es "de 6 jueces". Sesgo dictatorial que nos advierte de lo que nos queda de legislatura. Lo peor está por llegar.

¿Por qué tanto interés en romper el orden, la unidad y el sentimiento patrio, que no matrio? ¿Por qué tanta animadversión por todo lo que 'huele' a España? Ahora que se cumplen noventa años de la Segunda República Española, habría que recordarle a Sánchez que hasta el propio Azaña proclamó: "Nadie tiene en las venas un españolismo tan profundo, tan puro y ardiente como yo". Y es que este sentimiento de ser español no es monárquico, franquista o republicano, sino patriótico, que no matriótico, sin más. ¿Por qué renunciar al orgullo de ser español? Hechos, no palabras.