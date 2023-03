Hoy, Viernes de Dolores, comienzan las procesiones de Semana Santa en Cádiz. Nuestra ciudad es diferente. Mientras en otras, como Sevilla y Jerez, las cofradías que salen antes del Domingo de Ramos aspiran a entrar en la Nómina de la Semana Santa, en Cádiz una que salía el Viernes Santo, la VOT de Servitas de los Dolores, se cambió al Viernes de Dolores. Eso le ha facilitado que la vea más público, y que la acompañe la banda de música sevillana del maestro Tejera, quizá la mejor de Andalucía, entre otras ventajas. Otra novedad será mañana el Nazareno de la Obediencia, de la Merced, procedente de la ampliación de la archicofradía de gloria. Por cierto, el criterio del Obispado de que la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos para las estaciones en la Catedral es el mismo que se aplica en Sevilla.

En Cádiz, por la novelería, todos los años se habla en Cuaresma de nuevas hermandades. También de cambiar las cofradías que salen en los diversos días de la Semana Santa, trasladar sedes y reformar la carrera oficial, entre otros asuntos. Por lo general, el Consejo de Hermandades, que preside Juan Carlos Jurado, es prudente. En los últimos años, han modificado la carrera oficial, y es probable que la sigan retocando, porque el verdadero problema es que no existe un recorrido que satisfaga a todos, ni a las cofradías, ni a los usuarios de sillas y palcos.

Con las nuevas hermandades hay que ir despacito. No se puede improvisar, porque tendría fatales consecuencias. Se supone que las hermandades y cofradías se fundamentan en la devoción a unos titulares sagrados, y que realizan una labor pastoral y social en sus barrios. Sólo están justificadas las de nueva creación cuando van a cumplir una labor pastoral en su feligresía, o van a dar culto a imágenes de mucha devoción que no lo reciben. De no existir esas circunstancias, crear una nueva hermandad es desaconsejable. Y no haría falta, pues ya existen otras, algunas con apuros.

En el casco antiguo de Cádiz viven actualmente menos de 50.000 habitantes, pero se concentran las cofradías de penitencia de Cádiz excepto tres. En Extramuros, donde reside más del 60% de la población, sólo tienen sede Borriquita, Jesús Despojado y la Oración en el Huerto (que este año no saldrá por sus problemas internos). Con esto se ve que hay un desfase evidente, entre las necesidades pastorales y las sedes de las cofradías. Dos o tres sin mucho arraigo se podrían trasladar.

¿Por qué no se hace? Quizá porque la Catedral está en el centro. Y por el problema derivado del mundo de la carga.