Cómo va la cosa?” debió preguntar Felipe a Pedro y a Alberto, porque este es un país cada vez más ajeno al protocolo y las buenas maneras. “Pues mira –supongo que le dijo el primero– formar gobierno, lo que se dice formar gobierno, podría hacerlo, sí…, tal vez…, quizás… Pero el de Waterloo no ha puesto aún sus condiciones [porque este es también un país abierto, tolerante, sin prejuicios, en el que represente un problema negociar por el quítame allá esas pajas de que sea un prófugo de la justicia], los del PNV no me garantizan su apoyo y los de Bildu, ERC, Junts y BNG –ya los conoces, qué voy a decirte que no sepas– no reconocen tu autoridad como Jefe de Estado y ni tan siquiera vendrán a informarte. Pero tampoco vamos a hacer un problema de mi pretensión de gobernar España con quienes quieren cargársela… Así que a la huchaca… Vistos los 178 apoyos con los que he logrado presidir el Congreso, deberías designarme a mí... Y, aunque no garantizo nada, no olvides, Felipe, que está pendiente lo de la revisión de los votos nulos de Madrid que la Junta Electoral Central echó para atrás pero la Fiscalía ha apoyado para despejar cualquier asomo de duda razonable sobre la voluntad verdadera y exacta de los ciudadanos… No, no digo, Felipe, que hubiera pucherazo de por medio en el recuento de los votos considerados nulos… Eso sería cosa de la derecha trumpista y ya sabes que somos progresistas… No, nuestro interés, como ha dicho el Fiscal, no es otro que proteger al máximo el derecho de participación política, sin perjuicio del que pueda ser el resultado final… Faltaría más”.

En cuanto a Alberto, supongo que debió decirle a Felipe: “¿Gobierno? Claro que puedo formarlo… ¿Cómo? Pues mira… Cuento con Vox que, aunque me lo negó para presidir el Congreso, estoy convencido de que lo hará a la hora de la verdad si arreglamos los cordón sanitario… Y de seguro con Coalición Canaria y UPN… Lo que, aún sin los dúctiles vascos del PNV, sumarían 172 apoyos… Así que… Ya sabes, Felipe… Aunque no garantizo nada…”.

Y el Rey, además de quedarse tan pasmado ante la calidad de la clase política que aspira a gobernar España como Felipe IV/Gabino Diego al ver a la bella Marfisa/Laura del Sol en cueros, debió recordar lo que Romanones exclamó cuando le dijeron que no le había votado ninguno de los que le habían asegurado su voto para ingresar en la Academia: “¡Joder, ¡qué tropa!”.