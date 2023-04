El Hospital Universitario de Puerto Real ha puesto en marcha una iniciativa algo más que llamativa: regala a todas las parturientas ¡un bocadillo de jamón! Los niños ya no vienen con un solo y humilde pan debajo del brazo, sino que ahora lo acompañan con el fiambre que en el imaginario popular español ha representado siempre el culmen del lujo gastronómico. Hasta ahora, porque ese producto tan nuestro, y que durante siglos fue la aspiración del pueblo, está a punto de caer al nivel de prestigio de los langostinos, otra delicia venida a menos y de las que antes eran 'del régimen'.

Lo de la utilización del jamón como ansiolítico no se me habría ocurrido nunca. Resulta que, según parece, como a las embarazadas se les recomienda no ingerir embutidos durante la gestación por el peligro de contraer toxoplasmosis, lo primero que les apetece como una especie de antojo post parto no es un ramo reventón de flores, sino un bocadillo de buen pernil. Y en cuanto pasan el feliz pero doloroso trance reclaman al solícito padre o familiares cercanos que les suministre ese manjar.

Ahí ha estado rápida la dirección del hospital para que ninguna madre reciente se quede con ese trauma, y ha decidido que los parientes ya no se vean en la molestia y el gasto: nosotros ponemos el jamón. Digo nosotros porque el entrepán se compra con los presupuestos públicos.

Paga España, que diría el siempre añorado Emilio López.

Como en este país somos así, supongo que en poco tiempo el suculento aperitivo pasará a formar parte de los derechos del paciente, y los otros intervenidos por diferentes razones podrían reclamar su premio al final del tratamiento o tras la culminación de la operación quirúrgica correspondiente. No queda claro si se podrá elegir también la caña de lomo o el salchichón ibérico, o si el tener gemelos o trillizos dará derecho a que el producto sea de auténtica bellota. Hemos cumplido nuestro sueño: que el jamón sea una terapia.

De todo esto, lo que más asombra es pensar que hay alguien que ha dedicado tiempo y dinero en su puesto de dirección a pensar en esta 'solución' a los problemas de la sanidad pública. Y que le haya quedado un rato para esta ocurrencia, dentro de la situación que están viviendo usuarios, médicos y sanitarios en general. No sé si indignarme o alegrarme de que haya gente tan al margen de la realidad.