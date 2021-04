La Bahía de Cádiz parece haberse vuelto ya hasta inmune a sus crisis industriales. Parece que a los ciudadanos les moviliza mucho más defender el honor de un jugador de fútbol que defender los puestos de trabajo de centenares de conciudadanos. Quizás nos estemos ya acostumbrando a que cada cierto tiempo una gran industria de la zona se cierra dejando en el paro a un buen número de personas.

La lista de crisis industriales es muy larga, casi tan larga como los esfuerzos que se han hecho desde la administración para atraer hasta aquí a muchas de estas empresas, aunque en el caso de Airbus, o como puñetas se llame ahora, sí hay que tener en cuenta que es un sector que tiene arraigo en la zona, desde que funcionaba la primitiva Construcciones Aeronáuticas en la ciudad de Cádiz.

La Bahía de Cádiz, que en su día fue un ejemplo de lucha ciudadana por su sector industrial, parece harta de esta situación y da la sensación de estar ya vencida y dispuesta a aceptar, casi sin rechistar, la pérdida de una de sus fábricas más importantes y que hace pocos años era precisamente un ejemplo de buen funcionamiento.

No voy a entrar en el tema empresarial y menos a meterme a opinar sobre el mercado de aviones que es una cosa sobre la que no tengo ni idea, entre otras cosas porque a mi lo de volar me gusta poco. No sé si el cierre está justificado o no, o si, como pasa con todas estas cosas, se aprovecha la "collá" del coronavirus para tomar una decisión en la que pesan también otros factores.

De todos modos creo que a la vista de los resultados esa costumbre nuestra de atraer a grandes empresas a la zona a base de grandes incentivos parece no estar dándonos muy buenos resultados. El que viene aquí por un interés artificial, conseguir subvenciones, parece que se va cuando en otro sitio le ofrecen más u obtiene mayores beneficios.

Creo que va siendo hora de pensar otras estrategias porque esta que llevamos haciendo en las últimas décadas no parece dar resultado. La industria naval y en torno al mar, con sus vaivenes, parece ser la única que resiste.

De todos modos sería bueno que los trabajadores que se quedarán en el paro si la industria se va se sintieran respaldados por sus conciudadanos. No les dejemos solos. Si los directivos de la multinacional ven que hay oposición quizás varíen su postura. Por lo menos hay que intentarlo.