La España que se opone a Sánchez

El PP visualiza su unidad en el congreso gallego, Cs su debilidad en la convención nacional, y Vox, que no celebraba convención ni congreso, tuvo también su cuota de protagonismo anunciando nuevos recursos al Tribunal Constitucional, una estrategia que le va bien y saca de sus casillas a Pedro Sánchez. El fin de semana has sido productivo para la oposición.

Arrimadas es la dirigente que lo tenía más crudo, aunque le echó una importante mano Luis Garicano con su plantel de liberales europeos que permitió a la presidenta del partido proclamar a Cs como el único partido liberal, y le echó una importante mano un entusiasta Edmundo Bal que se está convirtiendo como la figura más potente del partido porque no desfallece a pesar de las dificultades. De la convención salió un Cs que no se rinde, que reconoce sus errores de estrategia y de comunicación y que no tiene la menor intención de fusionarse -o más habría que decir ser absorbido- por el PP. Problemas: que no se sabe si esa afirmación tajante se podrá cumplir, que las ausencias fueron muchas y relevantes, y que Arrimadas apenas dispone de tiempo para relanzar su partido porque hay autonómicas y municipales dentro de dos años y si no consigue revalidar gobiernos de coalición desaparece del mapa. Se ve obligada además a abandonar la política de pactar por igual con PSOE y PP para asentarse en el centro: si acuerda algo con Sánchez, se acaba Cs.

En Santiago, la reelección de Feijóo estaba cantada y lo importante del congreso eran las presencias y los mensajes nacionales. Coincidía el congreso gallego con los tres años de la elección de Pablo Casado como presidente del PP. Un Casado al que los sondeos auguran éxitos, pero tiene que hacer méritos para cumplirlos. El problema de Casado es él mismo, que no acaba de aparecer como el gran líder de la oposición, y la prueba es que los mensajes que transmitieron las figuras nacionales que participaron en el congreso fueron idénticos: el PP está unido y no hay fisura en que Casado es su líder incuestionable. del partido. Acudieron todos los presidentes regionales… y Rajoy, que expresó el apoyo a su sucesor. No se vio a Aznar, aunque el ex presidente siempre tiene excusas internacionales cuando no le interesa acudir a algún acto.

Sánchez ha iniciado su estrategia de permanencia in aeternum con una remodelación de Gobierno que ha provocado ampollas. El PP se presentó en Galicia, su principal feudo, como el partido que ocupará el próximo Gobierno y Cs como una fuerza hoy debilitada, pero con espíritu de recuperarse desde la posición desde el liberalismo. En los tres casos la realidad hace difícil sus objetivos.