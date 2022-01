España, con sus aliados europeos

España colaborará con sus aliados de la OTAN en la ofensiva -de momento, diplomática- que intenta frenar las ambiciones territoriales de Rusia en Ucrania. Aunque Moscú intenta recuperar una parte de lo que perdió a partir de 1997, cuando se estableció un nuevo acuerdo con la OTAN, hay que dejar claro que Ucrania es hoy un país soberano, al que le asiste el derecho de decidir cuáles son sus alianzas internacionales. Porque de eso se trata, lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, no respeta es la voluntad de gobiernos democráticos de Kiev de colaborar con la OTAN o de integrarse si lo estimasen conveniente en la alianza, su visión sigue siendo la de un imperialista dolido que cree que es posible rebobinar en el tiempo. Rusia ha desplegado unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania y cuenta con tropas en Bielorrusia, por lo que los analistas opinan que, finalmente, Putin ordenará alguna incursión en Ucrania, pues el coste de una desescalada ahora sería para él más alto que alguna acción. El Gobierno español hace lo correcto al prestar ayuda militar a la OTAN, porque esta presión también es una forma de diplomacia. Rusia debe saber que Estados Unidos y sus aliados europeos no pueden permitir una acción por la fuerza contra un Estado soberano. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicará esta semana cuál es la situación en Ucrania en una comparecencia en el Congreso. El presidente Pedro Sánchez debe tener informado, en todo momento, al líder del PP, Pablo Casado, de cuáles son sus planes, pues es necesario, por encima de las mayorías parlamentarias, la implicación del principal partido de la oposición. No por esperado es menos lamentable el papel de los ministros de Unidas Podemos en la coalición, porque de lo que aquí se trata no es de invadir un país, sino de impedir la acción de los restos de un viejo imperio. España acogerá este año la conferencia de la OTAN en la que se redefinirá la Alianza.