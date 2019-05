Esfuerzos y pereza

He oído en numerosas ocasiones en estos meses, y a demasiada gente, expresar su disgusto por la acumulación de comicios, y a muchos otros explicar por ese cansancio el descenso de la participación. Pero yo no acabo de ver la relación, porque no quiero pensar en un componente de pereza, o en el carácter vago del pueblo. "La gente está cansada de tanto votar", dicen, incluso algunos cualificados analistas electorales. Pero pensando con un poco de razonamiento, ¿se puede deducir que ir a votar un domingo es un trabajo? ¿Produce cansancio acercarse un cuarto de hora a depositar el voto? ¿Tan poco esfuerzo queremos gastar en sostener el pesado edificio de la democracia? Me da lo mismo que todos los políticos puedan parecer iguales, o que resulte difícil muchas veces apreciar la honradez tras tanta distancia entre dicho y hecho. Pero no quiero renunciar a elegir, aunque sea entre malos políticos.