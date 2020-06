Esculturas de homenaje

Juanma Moreno ha presentado las esculturas con las que quiere homenajear a las personas que han luchado en primera línea durante la pandemia, especialmente a los sanitarios. Son unas palmas batientes hechas en mármol de Macael. Blancas, puras, inmaculadas. Me parece un bonito gesto, con una simbología poco politizada, aunque habrá que esperar con qué placa lo explican, cuál es el texto que la justifica.

El aplauso muestra el agradecimiento de una sociedad a aquellas y aquellos que más se han expuesto y que han velado por los demás. A pesar de haber sido maltratados por las administraciones, que les han negado los recursos materiales necesarios para su salvaguarda. No malintencionadamente, por supuesto, creo que cada ejecutivo ha hecho lo que buenamente ha podido para gestionar la crisis con lo que tenían. Otra cosa es que públicamente se hayan dado capotazos para que la imagen no se viera afectada. Pero no hace falta ponerlo en una escultura en el centro de la plaza para que recordemos a los sanitarios envueltos en bolsas de basura con cinta aislante, con los plásticos de los clasificadores de folios para taparse la cara, con una inventiva a prueba de desastre para continuar con su labor y ponerle algo de humanidad a esta catástrofe. El número de contagiados entre los trabajadores hospitalarios lo demuestran.

He terminado recientemente de ver la serie Chernobyl. Cuentan que aún continúan en los sótanos del hospital de Prípiat los uniformes minados de radiación de los bomberos que fueron a sofocar el incendio del reactor nuclear. Nadie ha vuelto a tocar esos residuos textiles desde que fueron abandonados amontonados. Me imagino los guantes, las mascarillas y las bolsas de basura y otros plásticos que han usado médicos, enfermeros y auxiliares, celadores, conductores de ambulancias... como la instalación de un museo, adalid de la memoria, una montaña de ropa potencialmente contaminada en el centro de una estancia vacía y aséptica. Podría haber sido así también la escultura que los homenajee.