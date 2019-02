Escribir es cribar

De la noticia del libro de Pedro Sánchez, Manual de resistencia, me ha sorprendido la insondable falta de autocrítica del autor. De su capacidad de trabajo no dice nada, en realidad, porque un bodrio voluminoso es muy fácil de escribir. Ni tiempo hace falta. Ya saben la anécdota de Pemán: "Si es para hablar cinco minutos, necesito prepararlo mucho. Ahora bien, si es para hablar dos horas, improviso".

La falta de autocrítica de Sánchez es alucinante y multidisciplinar. Primero, la literaria. Escribir es cribarse; y seguro que en seis meses no ha tenido tiempo de sopesar lo escrito ni de pasarlo por el tamiz. Que Irene Lozano le ha echado un cable, vale, bien, pero la redacción no era lo trabajoso. Lo difícil es corregirse y eso es intransferible y es precisamente lo que parece que un presidente no tiene tiempo ni paz ni perspectiva de hacer.

Muchas más autocríticas brillan por su ausencia. La de la oportunidad política. Con la que está cayendo en Cataluña, ¿le conviene subrayar que él todo lo hace por resistir? También la de la opinión pública: después de las muy severas sospechas sobre la autoría de su tesis doctoral, ¿a qué alma de cántaro se le ocurre sacar un libro que irremisiblemente va a despertar dudas acerca de su autoría por mucho que pongan la venda de Irene Lozano antes de la herida? Esto es mentar el "negro" en casa del plagiario.

Tampoco es crítico Sánchez con su propia coherencia. Este gran amnésico partidario de la memoria histórica, ¿no criticó a Rajoy por escribir sus memorias antes de dejar la política activa? Y ahora va, y ¡pum!, incurre en lo mismo, animándonos a echar de nuevo la suma de las veces que dijo "digo" para luego decir "diego".

De fondo, hay falta de seguridad. ¿Por qué no ha esperado a publicarlo cuando tuviese más bagaje como presidente? ¿Sospechará que el bagaje que va a poder acumular será muy poco? ¿No es muy posible que en su subconsciencia tenga asumido el "carpe diem" adolescente? ¿Dudará de que, una vez despojado del oropel de la presidencia, vaya a vender nada? Preguntas y preguntas que despierta tanta urgencia por sacar unas memorias completamente contraproducentes desde cualquier punto de vista.

Queda apenas una moderada curiosidad por lo que nos cuente alguno que las lea. No seré yo. Lo más significativo del Manual de resistencia es que Sánchez lo saque ahora. Su contenido, como estamos acostumbrados, será lo de menos.