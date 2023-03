Duelo a muerte

Los partidos políticos son una agencia de selección de personal para ocupar cargos públicos. En ese ámbito donde quienes mandan son el aparato de cada partido, lo importante no es hacerlo bien sino ser lo suficientemente pelota del que decide las listas para poder ser incluido. Uno puede ser un brillante profesional, un líder social, pero si no le cae bien al aparato, no irá en la lista. Puede haber destacado en su labor institucional, que es indiferente. Le pasó a Pepe Blas en su tiempo de senador, que a pesar de haber sido el más activo de la Cámara, fue excluido por Antonio Sanz por no resultar lo suficiente pelota o no hacer camarilla con el grupo de Los Dedócratas. Ya saben la frase tan certera: en política hay adversarios, enemigos y compañeros de partido haciendo listas. Los de Adelante Cádiz todavía no se han remangado, dedicados a discutir si son galgos o son podencos, si en la papeleta pone una cosa o pone otra, en el estilo burocrático habitual en ese sector de la izquierda. El PP lo decidirá a última hora, según su costumbre, suponemos que con la inclusión de los compadres del eterno Antonio Sanz. El PSOE de Cádiz ya ha dado a conocer su lista donde las dos incorporaciones más destacadas son una chica que al parecer es escritora(perdón por mi ignorancia) y un dirigente ¡de una cofradía!, eso sí, de importancia menor, aunque el anterior hermano mayor ya ha conseguido su carguete en la Junta. Dicen que eso es renovación, debe serlo, aunque yo lo que veo es al secretario local y a los concejales actuales. Igual es que tengo la costumbre de no ir al engaño, de no caer en el trampantojo. En Chiclana, el Partido Socialista ha recogido de otros partidos, desde Ciudadanos a Podemos, con numerosos independientes, en ese estilo catch all que se pueden permitir los que están seguros de ganar. En el PSOE de San Fernando ha vuelto a una lista municipal López Gil , ahora de segundo, con la intención manifiesta de ir de diputado provincial. Veinte años seguidos en diferentes cargos públicos para volver al punto de partida. Yo creí que en el PSOE los diputados provinciales los decidía la Ejecutiva Federal a propuesta de los Comités Provinciales. Debe ser error mío. Se manda a la gran Pepa Pacheco al puesto número 13, prueba evidente de que ser competente no sirve de mucho. Lo importante en El Puerto es si el ubicuo concejal Calleja irá el segundo o será solo el artista principal, después de una esforzada campaña de promoción personal mientras el alcalde no resolvía ningún problema . Ahí tenemos el ejemplo de Pozos Dulces. Pero ello no quita para que Beardo pueda sacar mayoría absoluta. Tanto espectáculo del Planeta Calleja igual da resultados, the show must go on.