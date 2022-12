La noticia no viene en la edición en papel del Diario, al menos en el que yo recibo, pero sí en la de internet. Quizás se deba a que la noticia llegó cuando la edición en papel estaba cerrada. Da pie a esta suposición que la noticia figura con fecha y hora del 28 de noviembre a las 14:17, cuando Diario de Cádiz ya estaba impreso en papel. En EEUU, los periódicos, cuando salta una noticia después del cierre, hacen una nueva edición. Aquí no se puede hacer este despilfarro y vale que se aproveche la posibilidad de dar la noticia en internet. Y que me perdonen los expertos si cometo alguna imprecisión, porque la informática no es mi fuerte.

Y la noticia es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha interesado por la candidatura de Cádiz como sede del 10º Congreso de la Lengua Española. No voy a repetir aquí los méritos de nuestra ciudad para que en ella se celebre el Congreso de la Lengua. De estos méritos escribí el 24 de junio de 2022 y, antes, el 2 de julio y 15 de mayo de 2021. La iniciativa fue de la sociedad Cádiz 2012, la Asociación de la Prensa y del Ayuntamiento de la ciudad, y también del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que hay que agradecerlo, porque no siempre se reciben estos apoyos. Eran 70 las entidades que apoyaron el proyecto (entre otros, la Fundación Caballero Bonald, la Casa Árabe, la Secretaria General Iberoamérica, la Casa de América ) y ahora se suman a estos apoyos, como queda dicho, el presidente del Gobierno de la nación. Por sus muchas ocupaciones ha excusado su asistencia al acto que se celebró en Madrid el martes pasado, pero ha solicitado seguir siendo informado de los avances del proyecto.

El 30 de marzo se sabrá si Cádiz es sede del Congreso de la Lengua y todos los apoyos son necesarios. Hay muchas instituciones o asociaciones gaditanas que deben apoyar la iniciativa. No voy a enumerar estas asociaciones e instituciones que tienen el compromiso y no las enumero por el riesgo de omitir alguna y también por falta de espacio. Existe un registro provincial de asociaciones y hay 184, según internet. Cádiz presume de ser una sociedad culta y merece esta distinción, no solo por ser trimilenaria, sino porque aquí hay muchos personajes cultos que han informado de sus conocimientos al pueblo de Cádiz.