Las coincidencias siempre sorprenden. Al menos a quienes nos mueve el escepticismo. Y restando la importancia que en realidad tiene el hecho, aparecen unidas con toda normalidad y casi como si se tratara de sinónimos, las palabras "política", "publicidad" y "etcétera" en una misma definición, la definición de eslogan: "Fórmula breve y original utilizada para publicidad, propaganda política, etc…". Son términos divergentes que en las últimas décadas se han identificado como por "arte de birlibirloque", expresión que, referida a publicidad y política, parece obedecer a otra coincidencia, pues remite al arte de birlar, hurtar o estafar por sorpresa. En caló "birlar" y "birloque" significan respectivamente "estafar" y "ladrón".

Me pregunto en qué momento "política" perdió toda dignidad, distanciándose de aquella democracia de la que era instrumento, para equipararse a la propaganda. Lejos de la polis de origen, donde se buscaba que el ciudadano participara en el perfeccionamiento de la sociedad, ahora es negocio, y se vende como cualquier producto comercial y como tal busca su firma. Es el "Yes, we can" que David Axelrod, estratega político, inventó para un candidato a presidente que, aparte de negro, poseía un apellido muy similar al de uno de los terroristas más buscados. Del mismo modo que Nike acertó con su "Just Do it", Apple con su "Think different", Mc Donald con "I'm loving it". Mensajes que se identifican con una marca sin necesidad de que ésta se evidencie. Coca-Cola fue, es y será "la chispa de la vida", El Almendro siempre volverá a casa por Navidad (aunque veremos esta navidad cómo vuelve) y "El algodón no engaña". Ese es el acierto.

The orange man, apodo que parece inventado para un personaje de spot publicitario, lo sabe bien, no de otro modo es un hombre de negocios. Su "American first" es el lema perfecto. Reúne en dos palabras todos los elementos que un buen eslogan debe tener para que funcione. Es fácil de recordar, expresa unos valores muy determinados, trasmite sentimientos positivos, genera emoción y cuenta una historia: "Los matones de Capone, haciendo uso de bombas y pistolas, cruzaban las zonas donde estaban situadas las urnas en automóviles que llevaban el emblema de "American first" […] Los gánsteres procuraron que la elección no pudiera recaer más que sobre los elementos favorables a Thompson". [John Kobler. Capone] William Hale Thompson, alcalde de Chicago, apodado Big Bill the Builder, gran amigo de Capone, que allá por los 20 ya utilizaba el lema en sus mítines: "América primero, ahora y siempre". Política, publicidad y etcétera…