No son sólo ya los conspiranoicos habituales, es la prensa internacional prestigiosa, algunos científicos rigurosos los que están señalando con el dedo a China, donde nació todo, digo todo esto que nos está matando y que, sin duda, nos ha empobrecido ya de un modo extraordinario. Digo que el virus nos enferma y mata, de un lado, y del otro nos va a meter de nuevo en una crisis profunda, no a España solamente, a todo el mundo del uno al otro confín. Pese a todo China no me importa, digo ahora, ya habrá tiempo. Ahora no habría que perder el tiempo en intentar demostrar lo que a algunos les parece de naturaleza palmaria: Qui prodest? Por lo pronto, el origen no da infectados ni toda la información. China es un gigante demasiado gigante para subírsele a las barbas. Mil cien millones de chinos nos contemplan, el taller del mundo está detrás de esa muralla de silencio o de señales distorsionadas. La "civilización milenaria" tiene nuestro dinero en sus bancos, nuestro futuro en las manos. Pues aún así lo digo, China no me importa. Como no me importa nada, ni nadie, que no se dedique en cuerpo y alma a "minimizar" el daño que el Covid19 está causando. Llevamos más de cuarenta días confinados, con tiempo para pensar pero sin los instrumentos adecuados. Que además no estamos preparados para comprender. Finalmente somos personas sencillas, confiadas, dedicadas a nuestros corazones y nuestros asuntos. Y además asombrados cuando, por causalidad, llega a nuestras manos un trabajo serio y riguroso sobre el Covid19, como el que presentó el Dr. Chamorro Mohedas a la comunidad científica que he tenido la oportunidad de ver con toda atención. Del que entendemos que serán ellos, los científicos, quienes acabarán ganando la batalla por todos nosotros. Una vez más y desde ni me acuerdo. Es por esto sobre todo por lo que digo que China no me importa, me importa algo tan elemental y sencillo como la protección de nuestros médicos, enfermeros, auxiliares y todo el personal sanitario de España, e invertir lo necesario en la Sanidad Pública y la Investigación. Y la puesta a disposición de la gente de los famosos test que confinen a los que deban ser confinados y pongan en el futuro de España a los demás, que falta hace. Digo a los alumnos en sus centros educativos, a los trabajadores en sus trabajos, a los profesionales en sus ocupaciones laborales. Verdaderamente eso es lo que me importa de verdad, ya habrá tiempo para los chinos y su impunidad, si se demuestra lo que no se dice. El mundo tendrá la última palabra.