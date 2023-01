Dijo Lola Cazalilla en la radio con respecto al OOo de la Cabalgata que en Cádiz sabíamos distinguir la gracia de la carga. La frase no precisa comentario por obvia pero si se refiere a que la carga es un concepto negativo, ahí estoy en desacuerdo. La carga gaditana es un ejercicio extraordinario de humor negro, incluso el cargote, que está un paso más allá. El cargante gaditano, por pesado que pueda parecer, es un endemismo del que no debemos prescindir, sobre todo el cargante corrosivo y molesto, el que se encuentra a un colega y le dice "cada día tienes la loncha más grande", "se te ve el cartón", "no bebas más cerveza que estás echando barriguita cervecera", "eres un pringao que ya no vienes al fútbol", "eres un narda". Mientras más inconveniente y desaconsejable sea el comentario, más divertido. Así que todas las cargas relativas al Oso me parecen fantásticas, desde las cuentas en redes sociales hasta el oso con collarín de la Cabalgata del Mentidero o la recogida de firmas para que el Oso salga en la Cabalgata de Reyes. La misma Lola Cazalilla es cargante cuando coge confianza, así que no veo yo el motivo por el cual trate de manera peyorativa a la carga. Digo más: la Real Academia Española de la Lengua debería incluir como una definición más de la palabra carga el sentido que se le da en Cádiz, que no tiene que ver con el peso, ni siquiera un paso de Semana Santa con esa cursilería de "el mundo de la carga". La carga gaditana, el cargante gaditano, el cargote, son elementos consustanciales con la ciudad, comentarios incisivos, corrosivos, en el límite justo sin llegar al insulto. A veces un poco impertinente, lo que hace la carga más divertida. Hay que saber cargar hasta el punto justo y saber recibir la carga con una sonrisa o con una respuesta rápida e igual de ingeniosa. Así como la única envidia es la envidia cochina, la única carga verdadera es el cargote gaditano. Yo comprendo que tener gracia y ser gracioso no es lo mismo. Tener gracia es un don, lo tienen el Gómez y el Miguiñi, Paquito Gómez, el Selu, el Yuyu, el Morera, el Gago, el Cascana, el Libi, Su Majestad Antonio Reguera, Las Niñas, Los del Perchero, la chirigota de Casapuerta, Cossi y tantas otras. No tiene ninguna gracia Tony el del Burger, ni Los Morancos, ni, por supuesto, Manu Sánchez (como cantaba el Libi "¿alguien ha visto a un sevillano que sea gracioso?"). Porque una cosa es ser gracioso y otra es un gracioso, el que tiene gracia de manera natural y aquel que quiere tenerla pero no le sale, por mucha pose que ponga. A la postre resulta ridículo, fuera de lugar, insoportable incluso. Un tipo con gracia, cuando da la carga, es para ponerle un monumento junto a Moret, aunque sea sentado.