Fuese y no hubo nada

El PSOE lleva 27 años en la oposición y parece que va a sumar así si sigue por este camino. Un partido ensimismado, consumido en luchas internas, donde tienen protagonismo gente que en la sociedad no son nadie. Lo más sencillo es achacarle el comienzo de dicha decadencia a la exclusión de Carlos Díaz como candidato, maravillosa jugada ideada por Alfonso Perales y Paco Cabaña: Fermín Moral tuvo la mitad de concejales que tenía el PSOE, así que dimitió de portavoz a los pocos meses para irse a otro carguete en la Junta con chófer, secretaria y buen sueldo, hasta ahí llegó su compromiso con la ciudad y su partido. Le sustituyó Hipólito García como portavoz, que simultaneaba su labor política con su trabajo en Construcciones Aeronáuticas, y lo hizo mucho mejor que La Mala Rodríguez con dedicación exclusiva. Desde Gregorio López, primer portavoz socialista, pasando por Rafael Garófano, Fermín, Hipólito, María de la O (que bajó todavía más el nivel de voto socialista en Cádiz: "armas de mujer", así la presentó Paco Cabaña, otro lince) , Juan Ortuño, Rafael Román, Marta Meléndez y Fran González, la dimisionaria Mara Rodríguez ha dejado el listón tan bajo que cualquiera que venga solo puede mejorarlo. Dice la exportavoz socialista que esto ha sido una página de su vida, que el libro sigue abierto: espero que no sea "Rebelión en la granja", de George Orwell, ahora tan de actualidad, donde el líder era el cerdo "todos somos iguales pero unos somos más iguales que otros". Mara es la plasmación de que dedicarse en exclusiva al Ayuntamiento no significa que lo vayas a hacer bien, eso que ellos llaman "liberación" , que debe ser liberarse del yugo del trabajo diario para dedicarse a la conspiración interna. Se olvida Mara que quien la puso allí fue el propio Fran González, a quien acusa ahora de misoginia, ella y otras que le debieron su puesto al hasta hoy secretario local socialista o que perdieron una asamblea con él. Lo mismo cabría decir de Rosa de la Flor y del Chato, todos puestos en la lista a dedo. Como director de casting no ha sido Fran González un lince, creo que Spielberg no le va a llamar para su próxima película ni le va a contratar ninguna empresa de eso que los finos llaman Head Hunter. La decadencia socialista en la ciudad tiene que ver también con el maltrato dispensado por la Junta de Andalucía (que mantiene Juanma Moreno y el PP), con la excepción del programa de rehabilitación de viviendas que impulsó Luis Pizarro. No sé lo que hará José Ramón Ortega pero me temo lo peor. En unos meses nadie se acordará de La Mala Rodríguez, de quien se podría decir con Cervantes: "caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada".