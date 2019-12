Tres por dos

En medio de todo lo que suena y resuena, además del triunfo del Cádiz, campeón de invierno y aspirante seguro al ascenso, la vuelta de la ciudad y la bahía a la Primera División, quiero decir; los desencuentros de Pedro Sánchez con "la derecha" y los encuentros con el separatismo, la sedición y el anticapitalismo; la llegada de la Lotería por excelencia, las pequeñas cosas cotidianas y otras comidillas sentimentales, ayer nos traía nuestro Diario en la primera que van a suprimirse las tres camas en el Clínico porque se va a abrir otra planta del hospital de San Carlos. Dicho así parece, no sé, algo menor pero atención, habría que preguntarse cómo ha sido posible que tantos años y años las habitaciones del Clínico fueran de tres camas, que es el paso evolutivo de las salas de alineados, que yo llegué a ver con una amigdalitis de caballo en el viejo hospital naval de los años 70. Ahora, para mayor vigilancia, una sala de alineados se da en las Unidades de Cuidados Intensivos pero no era muy defendible un deceso con dos vecinos separados por sendas cortinas. Ni algunas otras "realidades" hospitalarias en esas condiciones. El paso de tres a dos fue un gran avance y, mucho más, de dos a una, que siempre era la oferta del hospital privado/concertado. El gancho. Pues la humanidad avanza, Andalucía imparable con Moreno y lo que quieran decir para vestir el muñeco de este pequeño paso en la sanidad pública, se va a dar en la bahía, los gestores sanitarios reorganizarán en lo posible la oferta de servicios. Lo comento y enseguida me preguntan si traen partos a San Carlos… ¿No se goza con lo que se tiene por ansia de lo que se espera? No es mi caso ni, creo, el de los que penamos canas, que sabemos que en el conformarse está algún modo de la felicidad. Más que nada porque esos gestores de los que hablaba, quienes han hecho "la proeza" de poner en dos las camas del Clínica, en las habitaciones que eran de tres, saben mejor que nadie qué es o qué conviene hacer en los tres hospitales públicos de los que hablamos -Puerta del Mar, San Carlos, Clínico- para proporcionarnos una sanidad del siglo XXI en el orden del conjunto porque sabemos que la Medicina lo es de la mejor calidad, como sabemos del valor enorme de la Enfermería, los médicos y el conjunto del personal asistencial, cuya entrega y profesionalidad es más que notable. Lo saben y confiamos en que les hagan caso, les atiendan y sigan… la evolución. Como lo de las tres camas por dos.