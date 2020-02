Antonio Burgos Predilecto

Me salen atropelladas estas palabras, Antonio Burgos no quería nada, ni Medalla ni Hijo Predilecto, nada, durante muchos años había sido ninguneado por los que daban las Medallas y la predilección de Andalucía, a Antonio Burgos, uno de los mejores escritores de Andalucía, uno de los grandes maestros del Periodismo, autor de columnas para enmarcar, en el ABC, en El Mundo, autor de libros imprescindibles, como aquel primigenio Andalucía ¿tercer mundo?, defensor de Andalucía pueblo a pueblo, amante de Sevilla hasta más no poder, y de Cádiz, también hasta más no poder, y así hasta el infinito blanco y verde, pero no era suficiente, había demasiada inquina contra él, hay gentes que aman más allá de la muerte y otros que odian más allá de la muerte, como algunos que yo me sé, y Antonio Burgos, por supuesto; eran gentes que se la tenían guardada por aquella crítica que casi nadie recuerda, salvo el interesado, que se la ha guardado y ahora que manda un poco, o mucho, y mandar es esto, no gobernar, eso no, poder tachar de una lista a Medallas de Oro de Andalucía a Antonio Burgos, de Hijo Predilecto ya ni hablamos, por eso Antonio Burgos no quería nada cuando le decían que este año será, Antonio, podía haberlo sido con su amiguísimo Antonio Martín pero no se lo permitieron, por eso concedo un éxito grande al actual Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que lo ha debido convencer con el argumento de Curro Romero, quiero pensar, y otros que van en la lista del 28 de Febrero, en definitiva que la noticia de su nombramiento nos ha hecho feliz a muchos, muchos más de los que cree el Maestro Burgos, es la buena noticia de la mala noticia de esa persecución a don José María Pemán que le perpetran en Cádiz, su Cádiz, casi el día que retiran su busto de la calle Isabel la Católica, su casa natal, las redes sociales primero, luego los noticiarios de radio y televisión, anuncian gaudium magnum que el gobierno de Andalucía lo ha nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, su tierra amada, su lengua amada, sus puestas de sol amadas, su río Guadalquivir amado, su Caleta que es plata quieta, amada… Y la soledad, la lluvia, los caminos, que diría César Vallejo, otros dirán lo contrario en cuanto se repongan de la contrariedad, yo espero que no, que no levanten la mano contra Antonio Burgos, uno de los mejores andaluces, de los mejores escritores andaluces, de los mejores nacidos, de los libres e iguales, de los leales a España y la Monarquía de todos. Y Sevilla.