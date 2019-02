El lunes empieza un reportaje que puede tener un gran interés. Patricia Cavada ha abierto las puertas del Ayuntamiento, cerrado durante años para su restauración y rehabilitación. Se trata de apuntarse para poner un orden, porque prevén que serán muchos cientos, quizás miles, los curiosos. Yo soy uno de ellos, tengo gran curiosidad por ver lo que se ha hecho dentro de un edificio extraordinario en donde ha transcurrido la vida institucional de San Fernando. Digo que ha sido visitado por reyes, también por Francisco Franco, por cierto muy vitoreado desde la plaza… de Rey.

¿Dirán en las colas que previsiblemente se formen para acceder al edificio, todavía en obras, que la plaza da un cantazo? Es que se trata de un todo, no me cabe duda. Plaza, Ayuntamiento, mercado y calles cercanas. Digo que todo deberá ser "ordenado", como suelen decir los arquitectos. Si no lo hacen, el cantazo será de los que hacen época.

El "activo" ha sido pensado, estoy convencido, como una gran baza electoral. Pero mucho me temo que en mayo, cuando se abran las urnas municipales, no esté siguiendo los resultado electoral desde el despacho de la Alcaldía Patricia Cavada. Porque pese a sus esfuerzos no se hayan concluido las obras de acondicionamiento… del todo. Una pena, si fatalmente ocurre. Cuatro años de gobiernos no habrán sido suficientes para este éxito, como no lo será para la inauguración del Centro de Interpretación Camarón de la Isla, que le han puesto a lo que iba a ser Museo Camarón de la Isla y del Flamenco Contemporáneo. Es la cara áspera e híspida de la Política. Y si no que se lo pregunten a Loaiza, que logró los fondos con los que se han hecho estas y otras obras, que puede que se apunten Patricia y el PSOE. Pero lo importante es la continuidad democrática, que puede llegar de nuevo a la ciudad en paralelo a lo que ocurrió en Andalucía hace unas semanas.

Pero decía del reportaje y de todas las preguntas que harán/se harán los los vecinos que se "apunten" a la visita. Porque ya se las hacen algunos, sobre todo con algún desconchado ya existente en la fachada trasera. Y los cables, sí, los cables que cuelgan mal sujetos por esa trasera. Yo, sin que nadie me lo haya asegurado, he afirmado que todo ese cableado irá subterráneo. Sería un mamarracho que no fuera así, ¿verdad? Más que nada, por eso. Porque debemos cumplir siempre el expediente de racionalidad.

Tengo mucha curiosidad por ver lo que se ha hecho por dentro puesto que "por fuera" me ha parecido formidable. Allí dentro hay muchos recuerdos de mi vida. Como algunas mañanas charlando con Rafael Duarte en la Biblioteca Lobo. O otras más en blanco y negro, cuando iba a leer a esa Biblioteca milagrosa libros sorprendentes, como algunas obras de Voltaire… camufladas.

El lunes empieza la operación nostalgia. Y el reportaje.