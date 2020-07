"A la puerta de la Gloria, vestido de blanco…", así empezaba un pasodoble de Los Simios, del año 1980. 40 años después estamos a las puertas de la gloria, pero cambiando el blanco por el amarillo. Esta Gloria es Gloria Bendita y más deportiva que carnavalera, aunque mi querido Manolo Santander, allá donde esté, estará tan nervioso como todos los cadistas que, para nuestra desgracia, hoy no podremos llenar cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Y es que el Cádiz hizo los deberes en Almendralejo y ha dejado esto prácticamente visto para sentencia. Hoy puede ser un gran día, aunque no lo diga Serrat, pero lo dice el cadismo. Hoy podemos volver directamente a la élite del futbol español.

Ganando lo tenemos asegurado y nos podría valer incluso el empate, dependiendo de lo que haga el Huesca en Santander a las 5 de la tarde, una hora muy taurina, la de las grandes faenas. Y estoy con Álvaro Cervera, cuanto antes se acabe esto mejor. La realidad es que tendría que ocurrir una auténtica hecatombe para que el Cádiz no consiguiera el ascenso directo con 7 puntos de ventaja y 9 en juego. Pero las hecatombes en el futbol también suceden y por eso es mejor amarrarlo todo cuanto antes y que luego se mate el resto de competidores entre ellos, mientras que nosotros empezamos a pensar ya en la temporada que viene. Así que cuanto antes echemos la baraja, mejor para todos.

Y la línea seguir es la del Extremadura: salir a por el partido desde el minuto uno y sin pensar en nada mas. Es el último esfuerzo y si no puede ser, quedarán otras dos balas. Pero estamos convencidos de que va a ser. Y la única pena a a ser ver ese Ramón de Carranza vacío, un estadio que en condiciones normales estaría esta tarde a reventar. Lo que ha hecho el Cádiz esta extraña temporada es grande, muy grande y el equipo y el técnico se merecen cuanto antes este premio del ascenso. Hacer el temporadón que se ha hecho hasta el parón y volver, después de tres meses de inactividad, con las ganas intactas, como si no hubiera pasado nada, no es nada fácil. Que distinto es el ambiente desde el ultimo ascenso en Chapín. Aquí va a ser todo mas frío, menos hostil, pero nos vamos a jugar exactamente lo mismo. Estamos a las puertas de la Gloria y esta noche queremos dormir como angelitos. Para esta noche tengo dos deseos. El primero y fundamental es que el Cádiz logre la victoria y ascienda de manera directa, como los campeones.

El segundo es que el ascenso no se vea empañado con miles de cadistas en las calles poniendo en riesgo la posibilidad de empezar la temporada de nuevo a puerta cerrada por el puñetero virus. Si hay que empezar en Primera sin publico que no sea por nosotros, por favor. Sé que será complicado contener la alegría, pero la afición del Cádiz es ejemplar y podemos transmitir un maravilloso mensaje a todo el mundo. Vamos allá, señores. Quedan horas para volver a la Gloria. Estamos a las puertas. Hoy, sobre las once de la noche van a estar abiertas de par en par. Estoy seguro. Vamos.