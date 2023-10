Doscientos cincuenta millones de inversión para la provincia de Cádiz. Esta es la noticia, importante, de estos días. No estamos acostumbrados por esta parte del sur de España a que nos lleguen inversiones privadas, aunque públicas tampoco es que nos llueva algo como no sean dirigidas a los astilleros. Las inversiones son de un grupo hosteleros que pretende construir cuatro nuevos establecimientos en Chiclana, Chipiona y Sanlúcar. Además, la ONCE construirá tres nuevos hoteles en Cádiz. En total una inversión que creará la nada despreciable cifra de más dos mil empleos.

Para San Fernando no llega, tenemos un hotel en pleno centro de la ciudad que está pasando, desde hace tiempo, por unas condiciones económicas muy malas que le están llevando a una situación de probable cierre. La ciudad desde hace tiempo, mucho tiempo, no consigue que ninguna empresa hotelera invierta. Las empresas para invertir valoran las condiciones del mercado y probablemente la ciudad no es rentable para invertir. Algo no estamos haciendo bien cuando no conseguimos la confianza de los mercados.

Hemos cambiado la imagen de la playa hasta convertirla en una de las mas admiradas, tenemos fiestas por todos los rincones de la ciudad y para todo el calendario y proyectamos visitas guiadas con un atractivo interesante. Y además, contamos con el Museo de Camarón que se esperaba fuera la salvación turística de la ciudad. Pero parece ser que no es suficiente para los mercados. No sabemos las estadísticas, por lo menos no se hacen públicas, de las visitas que recibimos por los museos (Camarón y Naval) ni tampoco sobre los efectos económicos que dejan en la ciudad las inversiones que se hacen en tantas fiestas. No pongo en duda que sean efectivas, ni tampoco que no sean rentables, pero no hay datos y la realidad es que no son suficientes para los inversores turísticos. Quizás sea conveniente dar un giro a las propuestas que se hacen y hacer un estudio de lo que pueda interesar a las industrias turísticas de fuera. Algo habrá que hacer para rentabilizar el trabajo que indudablemente se hace. Los eventos multitudinarios requieren de plazas hoteleras para sacarle mayor rentabilidad y este puede ser uno de los inconvenientes. Si no hay hoteles en condiciones no puede haber visitas rentables.

Estoy seguro de que tenemos muchas herramientas para fortalecer un programa cultural que ofrezca un catalogo atractivo para visitar. No se pueden hacer las programaciones para los de casa, hay que dar un paso más.

Por ejemplo, ¿qué pasa con los anunciados Premios Camarón? Parecidos a los Goya del Flamenco, sería una buena promoción para la ciudad pero no consiguen ver la luz. También nos podríamos anunciar como la Ciudad Constitucional, pero ofreciendo una prueba de ello. Esperemos que se consiga dar ese paso definitivo para ser una ciudad de inversiones rentables.