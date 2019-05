H oy precisamente no escribo de política, escribo de palomos. Pero no por la simbología de la paloma de la paz, que falta nos hace, sino también….

Yo no sé por qué hay tantas quejas de los palomos que pululan por Cádiz. Se barajan muchas soluciones a cual mas peregrina, que si se les echa veneno, que si piensos con esterilizantes, que si cazarlos con redes y enviarlos al monte… y hay una solución mucho más sencilla y además practicada de toda la vida, que es sencillamente comérselos. "Ave que vuela a la cazuela" dice el refrán. Y no hagan ustedes ascos al palomo que está buenísimo y no se resalte que come esto o lo otro, que más barbaridades come el cerdo (por eso le llaman cochino) y lo bueno que está el jamón. Dicen que el caldo del palomo está finísimo. En Marruecos el palomo relleno de cordero es un manjar. Y para mas explicación leamos nada menos que el Quijote de Cervantes, en donde se ensalza el pichón como suprema delicia en la dieta del hidalgo "….algún palomino de añadidura los domingos"

En la Breña parque natural de Barbate, hay una antigua edificación llamada El Palomar digna de ver, unas series de galerías altísimas con pequeños nichos donde anidaban los palomos y de allí se abastecían los barcos que iban a las Indias o a donde fuera, como carne que usaban los marinos en sus travesías, fácil de llevar y excelente proteína en la dieta. Se usaban también como mensajeras, además de aprovechar el guano para pólvora. Tenía 7000 nidos (record del Guinness) y era propiedad de la Casa de Recogidas de San Pablo de Cádiz, vendida en el S.XVIII a dos comerciantes gaditanos.

Me dice Sebastián presidente de la Peña de cazadores, que el palomo está bueno de comer como e igualmente la tórtola, no así el mochuelo, el grajo o el espurgabuey. Sí es verdad que vuela muy alto el palomo y rápido y es difícil de dar. Me añade que según la ley se puede tirar a 500 metros de la última vivienda. Que el palomo urbano es como el zurito aunque cambia mucho de color. De hecho los cazadores ponen pienso lejos de las ciudades para que acudan a la comida los pájaros y desde allí les tiran. Pero además es muy fácil, en la misma plaza de las Cortes gaditana, con una red con mango de coger camarones, se pilla en un santiamén y ya tenemos la cena resuelta. O se contrata a uno que los caze y los venda a 10 euros el palomo.

P/D Y nadie venga con aspavientos, que también nos comemos a la gallina y al pavo. Que os aproveche.