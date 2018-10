Repaso la semana. Nada nuevo. Nada nuevo es lo mismo de lo mismo. Porque, ¿cuáles son los temas de la ciudad? Hagamos el listado. ¿Algo ha cambiado? Siguen los pellizquitos de monjas de la oposición: Loaiza "exige" la fecha de las obras del pabellón de Andalucía; El PA es culpable de la falta de planificación del Deporte, para Ciudadanos; el gobierno de Patricia Cavada no se acuerda de la festividad del patrón de la Policía; Izquierda Unida califica de cacique a Fran Romero; Podemos pide al PSOE que negocie con los mariscadores… Y las otras noticias blandas de Ningún niño sin juguete, Jornadas sobre Tiempo y Salud, en marcha la Escuela de Adultos, 200 belenistas de la provincia se reúnen en San Fernando… Las mejores democracias son las democracias aburridas está en la mitología de las democracias más antiguas, es como lo que se suele decir, si alguien llama al timbre de tu casa a las seis de la mañana, es el lechero.

Frente a estas minucias de la actualidad local hay un grito que se eleva en la mitad del pueblo, es un grito de admiración, el ayuntamiento restaurado que va mostrando lo que fue siempre, uno de los más bonitos edificios consistoriales de España. Así que no hay grandes anuncios, no hay grandes noticias y algunas lleva una inercia de petrolero con marcha de atrás toda. Como el trenvía por la calle Real, es como si nos hubiéramos resignado a este desastre de planificación política, a una inversión tan importante para que todos miren para otro lado, como si no fuera con ellos. Me refiero a los que mintieron y siguieron mintiendo, y los que callaron, los que nada dicen cuando es inasumible este desafuero. Y el otro gran tema del que ya no hablamos, ni comentamos. El tema hiriente del robo de la Caja Municipal. Sí, ha habido la confirmación de la sentencia del Tribunal de Cuentas pero ni sabemos el número de jueces que han entendido del asunto en estos años, ¿diez años? Sin saber si el Sumario se ha concluido, si hay un horizonte para el juicio penal. Nadie quiere hablar de esto cuando "esto" es ciertamente terrible y a algunos quisiera yo ver en el otro lado de la mesa, lo que habría dicho.

Vamos así, de los pellizcos de monja de Loaiza a Cavada o a Zutanito y Menganito y, en general, las críticas de lo pequeño de los otros partidos a la coalición que gobierna la ciudad.

Puede que estemos cerca del acelerón necesario, los proyectos guardados celosamente en el cajón de los meses finales de este período municipal. ¿Nos sorprenderá Patricia Cavada? ¿Habrá traca de Loaiza y Ciudadanos? Hay un listado de fotos-fija demasiado grande y como sociedad hemos perdido el pulso crítico, no hay músculo, no conozco yo que equipos técnicos y humanos estén detrás de los partidos isleños estudiando asuntos, elaborando propuestas… Estamos en otro sitio, demasiado fuera del nervio necesario de una democracia.

Así nos va.