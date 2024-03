Podéis tomarlo a broma. Pero es más cierto que nada. Está de moda y más que de moda que las niñas tengan solo un niño y para acompañarlo un perro. Tener dos niños ya es demasié. Y por supuesto seis u ocho como tu madre o tu abuela, eso es harina de otro costal, pertenece al mundo de las entelequias. Eso al menos, porque hay algunas que no tienen ninguno, “que eso es una pensión, que no merece la pena” o como el otro día me dijo una a mi requerimiento de cuantos niños tenía “eso es muy antiguo, Antonio, yo tengo bastante con mis sobrinos”.

Y yo me pregunto: ¿a dónde vamos a parar, Dios mío? Si esto sigue así dentro de veinte años, aquí no va a haber más que negros y chinos. Y no lo toméis a broma. Pasará lo mismo que con las tiendas, hace veinte años había en el pueblo veinte o treinta tiendas de todo, en cada esquina había una y vendía desde el pan con manteca hasta unos calcetines. Hoy no hay ni una. Pero sí, hay dos tiendas de chinos, dos enormes establecimientos que tienen de todo. Y si te quieres comprar un sombrero o un cortauñas pues vas al chino y allí lo encuentras.

Pero sigamos con el tema. Las mujeres no quieren tener niños, que después hay que darle de mamar y estar todo el día que si los pañales, que si el baño, que si llora, que si se ha resfriado… Que a pesar de todo tienen una parte de razón, porque si la muchacha tiene que trabajar fuera de casa, está empleada o tiene un negocio cualquiera, en verdad no podría atender como mi abuela, repito, una docena de críos. El Estado, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento debe incrementar guarderías, aulas matinales, cuidadoras,….todo lo que sea necesario para ayudar a las madres que estén trabajando. Es de pura lógica y de obligación.

¿Y el perro? Lo comprendo. Yo, además de mis niños, siempre he tenido un perro. Y he de reconocer que me quiere con locura, siempre está a mi lado y lo que más le gusta es que le acaricie y sentarse a mis pies. Sin lugar a dudas es mi mejor amigo y nunca me abandona. Hasta sabe cuándo estoy triste o cabreado, yo no sé cómo se entera el animal.

Pero vamos al tema principal, por el amor de Dios, hay que tener más hijos, que no es normal que se acaben los niños, que son la mejor del mundo y la mayor alegría de una casa.

Tener hijos es una bendición de Dios y es además la alegría del matrimonio. De todo cuanto te puede pasar en la vida, lo mejor de lo mejor, es tener a una criatura de tu misma sangre y alma, en tus brazos. Y no cito lo que te supondrá en el transcurso de tú vida. Pues la peor enfermedad que existe es la soledad. Si no tiene hijos, a tu vejez y mucho antes, tendrás soledad, terrible soledad.

P/D. A veces contestan que ya es tarde y yo les recuerdo lo de Santa Isabel y su esposo Zacarías que ya eran ancianos y tuvieron un hijo. Lo cuenta el Evangelio de San Lucas. No se lo creen y les digo… intentarlo por si acaso.