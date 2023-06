Gracias a un enlace informático pude ver cómodamente en mi casa la constitución del nuevo ayuntamiento, de otro modo no hubiera podido, la sala de plenos estaba a tope con los nuevo concejales, sus familias, así como autoridades civiles y militares, y otras representaciones. La nueva alcaldesa, que lo era ya, organiza con solemnidad estos actos. Su discurso se inició con un emocionado y sincero recuerdo al centenar largo de personas que perdieron su vida durante la pandemia. Y a su madre, Leonor Montañés, que falleció hace unos meses, el hueco que dejan nuestras madres es siempre abrumador. La alcaldesa mantuvo el mismo tono constructivo y moderado que los portavoces de la oposición habían utilizado con anterioridad, especialmente Carlos Zambrano y María José de Alba. El acto se fue desarrollando en estos modos políticos en el mejor de los sentidos. Patricia Cavada, en el llamado a la unidad, pidió que todos se consideraran a sí mismos "vecinos" y dejaran a un lado la política de confrontación y enfrentamientos personales. En este clima, lógicamente, ninguno hizo una alusión a un asunto que muchos no acabamos de entender: el juicio al robo de la Caja municipal. Pasan los años y todo parece como si quisieran que lo olvidáramos. Que los vecinos, objeto de la política de este gobierno de mayoría absoluta, olviden que durante unos años de otros gobiernos, fueron robando la caja de efectivos una cantidad superior a los siete millones de euros, que tanta faltan han hecho y hacen a la ciudad. No era el momento, con seguridad. Se trata de pasar página, más o menos, a este hecho que representó una conmoción en la ciudad y una incomprensión en el resto de España. Pero quién sabe, el asunto está en las manos judiciales, que deberán cerrar el sumario y redactar el pliego de acusaciones. Y el señalamiento de la fecha de apertura del juicio oral.

La nueva alcaldesa hizo un discurso lleno de deseos, de buenas intenciones. De alguna manera va a potenciar todo lo que, sin duda, le procuró la mayoría absoluta. "Potentes eventos" fueron sus palabras. Bien mirado, su discurso estuvo lleno de lógica política, de mirar hacia adelante… E introdujo la épica, sí, fue la palabra, la épica de lograr una verdadera calidad de vida de la ciudadanía. En concreto unos buenos servicios públicos, más y mejores servicios públicos. En verdad nada mejor que esto en la política municipal, los servicios públicos en general. ¿Discurso de lo obvio? No tanto como esta pedagogía de recordarse a sí mismos que tenían razón los constituyentes gaditanos de 1812 que escribieron que el objeto de la política era procurar la felicidad de los españoles.

Ojalá lo logre. Por ganas de trabajar no va a ser, aseguró. Fue su principal compromiso con los ciudadanos. Y sonaron los himnos de Andalucía y España.