Una mesa sin menú

Todos los ojos de empresas y de políticos estarán puestos este martes en San Juan de Dios. La esperada mesa de contratación ha sido convocada para, a priori, tomar una decisión respecto al proceso de licitación del contrato de limpieza de la ciudad, después de que la adjudicación definitiva a Cointer tuviera que dar marcha atrás por decisión judicial (del Tribunal de Recursos de Contratación Pública). Sin embargo, todo lo que rodea a la convocatoria es una enorme incógnita; y no sólo respecto a la decisión final que se supone se adoptará, y que gira en torno a rechazar finalmente la oferta de Cointer y bien nombrar nueva adjudicataria a Acciona o bien suspender el procedimiento e iniciar uno nuevo, tal y como avanzaron hace unos días fuentes municipales a este periódico; sino por el contenido de la mesa en sí.

El punto de partida de la convocatoria es un orden del día que no es para nada claro respecto al contenido de la reunión. O al menos así lo denuncia la oposición. Dos son los puntos a tratar según el orden del día: dar cuenta del informe elaborado por Medio Ambiente a raíz de esa precisión que Cointer tuvo que presentar en su momento (junio) respecto a la oferta presentada, tal y como reseñaba el Tribunal de Contratación Pública; y la votación de ese informe. Y es aquí donde empiezan las dudas: ¿cómo votar un informe técnico municipal? “El orden del día no está bien redactado. Nosotros no tenemos que votar el informe, si nos gusta o no; nos enteramos del contenido del informe, y a partir de ahí tendremos que adoptar acuerdos”, trasladan fuentes consultadas. De hecho, otras fuentes dudan de si finalmente la mesa sólo va a servir para conocer el informe, y va a haber que esperar a otra futura convocatoria para adoptar las decisiones que correspondan.

Si los miembros de la mesa de contratación logran, por tanto, reconducir el orden del día y éste incluye la toma de decisiones, llegará el momento de desvelar el gran interrogante que planea ahora sobre el proceso de licitación, toda vez que hace unos días se supo que la oferta de Cointer va a ser rechazada finalmente.

El recorrido normal, a priori, sería adjudicar el contrato a la segunda mejor oferta presentada, la de Acciona. Y en este punto señalan un artículo, el 149 apartado 6, de la Ley de Contratos del Sector Público que coincidiría con el escenario: “Si el órgano de contratación (…) estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta”.

Pero desde el Ayuntamiento ya se ha trasladado la posibilidad de dejar sin efecto el procedimiento e iniciar uno nuevo, con unos criterios más claros desde el principio. Algo a lo que se niegan quienes, entre otras cuestiones, alertan de esa eterna prórroga de un contrato expirado en 2016 y que hay que actualizar y renovar con la nueva empresa lo antes posible. Por no hablar del desastre político que supondría convocar las elecciones de 2023 sin que los nuevos camiones de basura estuvieran en servicio en la ciudad.

A la espera de esta decisión, hay que contemplar también que si finalmente es Acciona la elegida hoy, la firma del contrato todavía seguirá estando lejos. Entre otras cosas, porque en caso de que la mesa acuerde adjudicar a Acciona, será entonces el momento de que esta firma presente la documentación y amplíe la información que se solicite. Y entre otros problemas, podría considerarse también temeraria la oferta a la baja de Acciona. Quienes estos defienden argumentan la similitud en el precio de licitación de Acciona frente a Cointer, apenas 100.000 euros anuales por encima. 15.350.961,67 euros anuales, muy por debajo de los 16.795.000 euros de licitación del contrato). Y en contra de estos están quienes defienden que el precio de Acciona incluye unos servicios y prestaciones técnicas muy por debajo de lo que plantea Cointer, por lo que sí sería viable económicamente esa oferta.

El final de este tortuoso camino de licitación del servicio de limpieza, que aún tiene trámites complicados por delante, será el refrendo en un Pleno del acuerdo que posiblemente hoy adopte la mesa de contratación. Todo ello teniendo en cuenta los más que previsibles recursos y demandas que puedan llover de uno u otro lado una vez que el Ayuntamiento tome alguna decisión de esta mesa de contratación que hoy no tiene claro ni el menú al que se enfrentarán los comensales.