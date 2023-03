Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí que no, que caiga un chaparrón, que rompa los cristales y toque el tambor…." ¿Se acuerdan ustedes? Lo que los niños cantaban con gran complacencia de sus padres, cuando acaecía una sequía. Pues eso pasaba ahora, pero San Pedro es muy persona y se ha acordado de los labradores y del pueblo en general, porque si no hay lluvia, el trigo no nace y por tanto no hay pan. Han caído en esta zona de la Janda aproximadamente 40 litros /m2 mas dos litros de propina. Y el campo está como una feria.

Me contaban de Juan, campero de pro, que un año no llovía ni por casualidad y estaban todos los labradores tremendamente preocupados porque el campo estaba más seco que una mojama. Pues un día acertó a llover y llover una gran tormenta y Juan que llevaba en el alma la sequía del campo, no se refugió en ningún sitio, sino dejó que el agua le calara hasta los huesos y asi llegó a su casa hecho una sopa. Siempre me acuerdo de la anécdota como ejemplo de identidad de un campero con su campo.

Llevo anotando desde hace muchos años la lluvia que cae en este pueblo y parecidamente en la comarca de la Janda. Luego por la mañana la cantidad que marca el pluviómetro la escribo en un cartelillo y lo pongo en la ventana. Todo aquel que pasa lo mira y se entera. La media de un año con otro viene a ser de unos 5oo a 700 l/m2. Por ejemplo la media de la década de 1950 a 1960 fue de 677 litros. Y la media de la década del 2001 al 2010 fue de 650 litros. A veces el cielo se desagua y cae mucho más, pero es excepción…el 27 de Septiembre del año 2008 cayeron 50 litros en dos horas. Pero hay más casos aunque repito que lo normal es poco a poco.

Cuando hay sequia los entendidos y todo el mundo ya mira las tradicionales presagios de lluvia….son las llamadas "yeguas de Ronda" acúmulos de nieves sobre la Sierra de Alcalá... También el llamado "celaje de Cádiz" un larga cenefa de nube blanca allá en el horizonte sobre la Bahía gaditana. O "cuando San Ambrosio ronca" el arroyo que separa Zahora de Los Caños de Meca lleva mucho torrente. Cuando ha llovido bastante lo cantan "la charca de la Pava "o la charca de la loba" Y si ha llovido poco suelen decir que sólo ha caído "la meá de un gato"

Esta agua ha sido bendición del cielo, el trigo estaba engurrumio y no había hierba ya para las vacas. Con el agua el trigo se ha espabilado, ha nacido la sementera de primavera y está naciendo nueva hierba, que según los entendidos la hierba de primavera es mucho más nutritiva para las vacas que la de otoño.

P/D Dicen los sabios que al hombre le pasa lo mismo que a la Tierra. Si está floreciente y próspera, el hombre se contagia. Si está seco se pone triste y cabizbajo. El invierno es quejumbroso, la primavera ilusión y amor. Y agosto, las vacaciones.