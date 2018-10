Hoy me gustaría comentar la encuesta realizada a finales de septiembre sobre los resultados de las municipales en San Fernando. Una muestra de 400 personas, mayores de 18 años, residentes en San Fernando, contactadas por teléfono. El margen de error es de +/- 5%. Es la encuesta que desconozco si se ha hecho. Sería bastante complicado de hacer, de cualquier modo, en cuanto a fiabilidad. Porque sólo se sabe de las personas que repiten, la actual alcaldesa, Patricia Cavada, y José Loaiza, ex alcalde y ex presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, también ex presidente provincial del Partido Popular, demasiados "ex" pero así es la vida, la lucha por la vida. Desconocemos quién encabezará la candidatura andalucista, y la de Ciudadanos, la de VOX (que la habrá) y la de Podemos/IU, si llegan a un acuerdo para ir juntos. O sea, demasiados casilleros sin rellenar, sobre todo para los apartados de valoración de líderes (y líderas) y las previsibles alianzas posteriores.

No, desconozco la existencia de esta encuesta, probablemente no se ha hecho, esperan una más grande pero que englobe a más pueblos, hay que abaratar costes, está cortita la cosa para todos. Pero esto va a empezar a correr en poco tiempo. En cuanto se haga el recuento de las papeletas andaluzas se ponen el uniforme de campaña todos, cogen el cubo con el engrudo y empiezan a poner carteles por todas partes. Digo, me habrán entendido, bombardeando las redes sociales, poniendo a caer de un burro a los contrarios y fabricar enormidades como la que hace pocos días enunció Pablo Iglesias a sabiendas de que era una mentira muy gordísima. Me refiero a consideran a Cs, PP y VOX la "extrema derecha", con la piel tan delicada que tiene la derecha y Ciudadanos… En el caso de VOX todo esto forma parte del lanzamiento, de ahí que en algunas esferas de la Información los pensantes estén considerando el correr la cortina negra del silencio sobre Abascal y VOX, mucho más después del éxito indudable de llenar una plaza de todos y que el personal aplauda propuestas realmente chocantes y complicadas. Lo sabremos pronto si el ninguneo se ha decretado. Y cómo rompen el bloqueo los de VOX, y lo que termina ocurriendo.

Pero a lo que íbamos, ¿en la encuesta que no sé si existe la gente cree que de nuevo Fran Romero vivirá de la política municipal por el sistema de entregarle a los socialista su menguada capacha de votos? ¿Serán los votos que le faltarán a PP, Cs y VOX? ¿Podemos e Izquierda Unida mejorarán su representación hasta el extremo de poder sostener a Patricia Cavada como Pablo Iglesias sostiene a Pedro Sánchez, incluso entrando en el gobierno local? Es para tener dinero y hacer esa macroencuesta que haga hablar a la ciudad y le extraiga el zumo de la verdad.

No hay esta encuesta, es más, casi nadie habla de futuro. ¿Demasiado lejano o hay cosas mucho más importantes?