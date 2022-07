El "debate" militar

Estamos en ello, subir el porcentaje del PIB hasta el 2%. Lo ha pedido la OTAN en Madrid y Pedro Sánchez lo ha asumido. En cómodos plazos pero lo ha asumido. Con la inmediata, digo inmediata de ya, para este verano, de la protesta y oposición de sus socios de Gobierno, con la ministra de no sé qué, Belarra, al frente de la manifestación. Con el argumento de que en España hacen falta muchas políticas sociales que palien el inflación, la exclusión social, la sanidad y la educación, las obras públicas, las subidas incesantes de la energía y el largo etcétera que dibuja el apocalipsis que se espera para el año que viene, o el otro. Entre gastar en armamento y más soldados, Belarra no tiene duda alguna: escuelas, hospitales, carreteras, becas, ayudas en general… No contempla, para nada, que a España le pueda pasar lo que a Ucrania, que estaba tan tranquila en sus trigales y girasoles, construyendo un país desde el post comunismo y llegaron los rusos con su arsenal convencional y nuclear, sus soldados y generales y lo invadieron. No había otra mejilla que poner, hemos visto en directo los misiles contra sus centros comerciales, sus barriadas, sus teatros, parques, plazas y hospitales. Y a los millones de ucranianos huyendo hacia un resguardo de los criminales rusos mandados por Putin. En largas colas y con lo estrictamente necesario. ¿Sería pro rusa en Ucrania la señora Belarra? Son los que callan y espera que termine todo cuanto antes para el reparto de un botín territorial y de poder.

Lo del porcentaje del PIB no es nuevo, lo he oído referir muchas veces en la Isla, a familiares marinos y a amigos. Desde principios de los años 70, que los marinos iban a estudiar misiles en los EEUU y recibíamos al primer portaaeronaves de la historia de la Marina española, el Dédalo, de Estados Unidos. Del total del gasto militar español, la Marina ha hecho encaje de bolillos para mantener operativos sus barcos y sus instalaciones en tierra. Vamos, desde antes de Sotavento, la magnífica novela de mi maestro Luis Berenguer. Con las consecuencias de un empequeñecimiento de nuestro músculo económico y social, pues San Fernando nació al calor de la Marina y su desarrollo fue en gran parte por la Armada de Su Majestad. O sea, que si superamos el debate de Belarra, que imaginamos cómo será, habrá que ir pensando en la parte que el incremento inversor en la seguridad nacional traerá a la Isla. Digo que no será necesario hacer cosas como la de los saudíes para restaurar/rehabilitar Cuatro Torres y cosas así. Ucrania es lo urgente y fundamental pero la obligación de todo dirigente es velar por la seguridad e independencia de la Patria. Vamos, lo que dice la Constitución que Belarra quiere reformar, o derogar. Para lo que imaginas.