El arte del veraneo es un libro sobre tácticas y estrategias vacacionales, principalmente, las estivales, aunque pueden extenderse a cualquier período del año y a cualquier zona del mundo donde existan veraneantes. En semanas anteriores se han publicado en este mismo espacio un par de extractos a modo de resumen, por si le sirve a quien inicie su temporada vacacional en estos días con el objetivo de evitar contratiempos y asegurar el disfrute máximo durante tal periodo.

La autoría de dicho libro es comúnmente atribuida a un tal Sun Tzol, por ser quien inicia el relato a modo de discurso o arenga, tal y como se hacía con otras disciplinas ancestrales –véase lo militar, lo mágico-religioso y lo político. Sin embargo, a día de hoy hay dudas de que Sun Tzol, experto en veraneo, sea quien haya redactado las enseñanzas que recoge el libro. Es posible que el tratado sea una compilación de instrucciones y preceptos, transmitidos oralmente generación tras generación y, alguien, en su anonimato, las haya reunido siglos después en un mismo texto. A fin de cuentas, las tácticas y estrategias vacacionales no han variado mucho desde que los fenicios, tirios y cartagineses, acampaban en las dunas y arenales del estuario del Guadalete y se bañaban desnudos para solaz de sus cuerpos, ante la mirada atónita de la civilización autóctona.

Habrá quien diga que leer estas enseñanzas no es necesario. Incluso, habrá quien diga que no es necesario leer, a secas, y que me habría bastado con hacer un video corto en vertical y contarlo en tiktok mirando a cámara para tener más repercusión. Sin embargo, he preferido divulgarlo por escrito. Son varias las razones, pero la primordial es, precisamente, mi única contribución al libro El arte del veraneo. Léase en su último capítulo: “Y Alejandro dijo: Para alcanzar el éxito absoluto en periodo vacacional es primordial apagar el puto móvil, carajo ya” (si bien, en la edición publicada se omiten los términos más soeces, incluida la palabra “móvil”).