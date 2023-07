Y Sun Tzol dijo: Hay siete preguntas que cualquier veraneante debe responder antes de trazar los planes de una campaña vacacional. ¿Qué veraneante es más sabio, rico y capaz? ¿Qué familia de vacaciones obtiene mayores ventajas y descuentos sobre el terreno? ¿En qué grupo vacacional se observan mejor las normas y las colas en la tienda? ¿Qué grupo turístico está mejor entrenado? ¿Qué familia otorga mayores propinas y cuál presenta más hojas de reclamaciones? Mediante el estudio de estas respuestas, un veraneante podrá discernir si el plan saldrá victorioso o, por el contrario, será derrotado y humillado. A nadie le agrada volver a casa con el sabor de unas vacaciones fracasadas.

Durante una misma campaña vacacional, no se debe movilizar a un mismo grupo dos veces seguidas. Esto quiere decir que, una vez se ha obtenido una victoria en un enclave turístico, no se debe volver a casa para que, al poco, retorne de nuevo al mismo lugar. En un primer momento, hay que suministrar alimentos al grupo veraneante. Suministrar alimentos dos o más veces en una misma campaña supondrá el empobrecimiento de toda la familia, con lo que emergerán revueltas y peticiones de destitución y divorcio sobre quien dirija la operación. Dicho empobrecimiento se debe al costoso transporte de suministros de un lugar a otro. Por ello, después de la primera victoria vacacional, hay que quitarle el alimento al grupo rival. Recuerda que el alimento da la felicidad, tanto como un aire acondicionado o un frigorífico con cerveza.

Cuando se agotan los recursos, se arruinan todas las familias veraneantes. En consecuencia, un veraneante inteligente sabrá aprovecharse de los recursos ajenos con presteza. Así pues, lo más importante de veranear es la victoria (haya testimonio gráfico en redes sociales o no) y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa para nadie, salvo para el sector servicios autóctono. Por eso, el veraneo es como el fuego: si no lo apagas tú mismo, se consumirá por sí solo.

